Vvd en Cda moeten snel uitsluitsel geven: om de tafel met links of niet?

“Ik weet dat jullie je kapot ergeren dat we niks kunnen zeggen”, aldus demissionair premier Mark Rutte na zijn gesprek maandag. De verkiezingen zijn nu ruim vijf maanden geleden. Daarmee groeit de ergernis in de Tweede Kamer en ver daarbuiten dat partijen om elkaar heen blijven draaien als manen om hun planeet. De formatie die nog niet eens begonnen is, staat inmiddels in de top-3 van langste ‘formaties’ ooit. Alleen het derde kabinet van Rutte (2017) en het eerste kabinet van Dries van Agt (1977) duurden langer om samen te stellen.

Toch kan het niet anders of deze week moet het hoge woord eruit: willen VVD en CDA met beide linkse partijen om tafel, of toch niet? Want dat is de optie die eerst geprobeerd óf uitgesloten moet worden. Andere opties als voortzetting van het huidige kabinet, een minderheidskabinet of zelfs nieuwe verkiezingen komen pas daarna in beeld. Dinsdag gaan de gesprekken met Hamer verder. Een kleine complicatie is dat D66-leider Kaag als minister van buitenlandse zaken ook zo snel mogelijk naar Turkije, Qatar en Pakistan moet, om verdere evacuaties uit Afghanistan te bespreken.

Klaver en Ploumen beginnen de dag optimistisch gestemd

In de ochtend zijn Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA nog optimistisch gestemd als ze het Binnenhof betreden, op weg naar de Stadhouderskamer. Afgelopen weekend hebben de leden van beide linkse partijen hun fiat gegeven aan de hechte samenwerking tijdens de formatie, tot opluchting van de partijleiders. Al blijft er onder de leden veel weerzin tegen regeren met Rutte.

Voor VVD en CDA is de belofte dat PvdA en GroenLinks als één team zullen opereren niet voldoende. Rutte en D66-leider Sigrid Kaag krijgen kort na het middaguur gezelschap van CDA-voorman Wopke Hoekstra, maar de verwachte duidelijkheid blijft ook na een paar uur praten met Hamer uit. Hoekstra zegt na afloop zich ‘ongemakkelijk’ te voelen dat hij niets kan zeggen over het proces.

Daarmee stellen ze het uithoudingsvermogen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer – toch gevormd in de polderklei – zwaar op de proef. Keer op keer spreekt Hamer de afgelopen maanden met de leiders van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, in wisselende samenstelling. Maar tot op de dag van vandaag houden de partijen elkaar gevangen met onderlinge blokkades. D66 wil niet opnieuw met de ChristenUnie vanwege de verschillen op medisch-ethische standpunten, VVD en CDA willen niet met de linkse partijen samen. Volgens Rutte is zo’n coalitie van vijf partijen – nog altijd de grote voorkeur van Kaag – instabiel.

Hamers werkwijze kost handenvol tijd

Ook Hamers werkwijze krijgt kritiek van de Tweede Kamer. Haar rondgang langs allerhande experts kost veel tijd, en levert uiteindelijk vlak voor het zomerreces een weinig verrassend rijtje op van prangende thema’s voor een nieuw te vormen kabinet. Hamer is sinds half mei aan het werk, nadat Herman Tjeenk Willink de eerste scherven van de affaire rond Pieter Omtzigt had opgeraapt.

Wat sinds het zomerreces op tafel ligt is een stuk dat Rutte en Kaag schreven in opdracht van de informateur. De inhoud is grotendeels nog onbekend. Het moet de basis vormen voor verdere gesprekken deze weken. PvdA en GroenLinks zien er wel wat in, de ChristenUnie niet. Maar voor Hamer haar eindverslag inlevert, is het wachten deze week op uitsluitsel van Rutte en Hoekstra.

