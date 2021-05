VVD en CDA in Brabant houden zich blind en doof voor wat Baudet doet en besturen rustig door met Forum

Om een beeld te krijgen van de puinhopen van Forum voor Democratie, hoef je alleen maar even in het parlement om je heen kijken. De Eerste Kamer kent, als gevolg van conflicten met Thierry Baudet, de fractie-Otten en de fractie-Nanninga. De Tweede Kamer biedt onderdak aan JA21 en nu ook aan de groep-Van Haga. Theo Hiddema, die onlangs besloot weer als politicus actief te worden namens Forum, probeerde met een bericht op Twitter de moed erin te houden: “Dit betekent wel dat onze politieke opstelling door steeds meer partijen zal worden ondersteund; dat zal onze keuzes van extra glans voorzien! (Een mens moet z’n zegeningen tellen).”

De eerste reflex is om enigszins luchtig te doen over de verdere ineenstorting van FvD. Voor dit soort gebeurtenissen is Twitter uitgevonden. ‘Als Forum nog wat vaker splitst, dan kunnen ze hun eigen kerncentrale draaien’, schreef iemand. Een ander: ‘Forum muteert sneller dan het coronavirus’.

In 2014 beleefde Geert Wilders een periode waarin zijn partij wankelde. Na de uitspraken over minder Marokkanen stapten PVV’ers op, zowel Kamer- als Statenleden. Maar Wilders herpakte zich en wist de boel overeind te houden. Zeven jaar later is de PVV nog altijd een factor van belang op het Binnenhof. Als straks een nieuw kabinet aantreedt, zal Wilders, opnieuw, de rol van de oppositieleider opeisen.

De leegloop is vast nog niet ten einde

Daar kan Baudet slechts van dromen, mocht hij ooit de ambitie hebben het Kamerwerk serieus te nemen. Zijn politieke loopbaan is een aaneenschakeling van provocaties, die in de regel leiden tot nieuwe ruzies en afsplitsingen. De leegloop is vast nog niet ten einde.

Voor Wybren van Haga was naar eigen zeggen de druppel de 5 mei-poster, waarop Forum voor Democratie een link legde tussen de Duitse bezetting van Nederland tijdens de oorlog en de coronamaatregelen van het kabinet. Die druppel had ook het racisme en antisemitisme in whatsapp-groepen van de partij kunnen zijn, of een van de andere door Baudet zelf gecreëerde rellen.

In Brabant ondertussen doen politici alsof de gebeurtenissen in Den Haag zich in een heel ver land afspelen. In die provincie blijven VVD en CDA besturen met FvD, blind en doof voor wat Baudet doet en zegt. Oud-VVD-Kamerlid Ton Elias zei onlangs in ‘NRC’ over de samenwerking: “Het gaat daar om het uitvoeren van een gezamenlijk bestuursakkoord. Er is geen extreemrechtse manier om het over lantaarnpalen te hebben.” De reactie van de Brabantse CDA-fractievoorzitter op de omstreden poster van FvD: “Je wilt het gewoon geen aandacht geven.”

Dat is inderdaad een manier om de affaire klein te houden: doen alsof provincies slechts over lantaarnpalen gaan en de ophef verder negeren. De christendemocraten zouden ook kunnen luisteren naar Dave Ensberg, die in ‘Trouw’ uitlegde waarom hij zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd en felle kritiek uitte op de samenwerking met een partij die de rechtsstaat, vrije pers en wetenschap aanvalt.

Maar het lastige voor VVD en CDA is: een geloofwaardig vertrek uit het Brabantse bestuur is moeilijk denkbaar. Het punt om te breken is al meerdere keren gepasseerd.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.