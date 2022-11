VVD akkoord met asielwet, maar daar wil de partij wel iets voor terug

Na tientallen zware onderhandelingen, oplopende spanningen en een bijna-crisis kon staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) dinsdag zijn geluk niet op: eindelijk ligt er een akkoord over zijn asielwet. Het plan om asielzoekers gelijk over Nederland te spreiden was eind augustus aangekondigd in een coalitiedeal, maar van die eensgezindheid was al snel niets meer over. Dat kwam met name door de opstelling van de VVD: de grootste regeringspartij wilde niet dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Dat zou het draagvlak ondergraven, menen de liberalen. Bovendien moet de focus volgens hen veel meer liggen op het terugdringen van het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt.

Nadat de VVD-fractie dit weekend opnieuw ‘nee’ zei tegen de wet, werd Mark Rutte erbij gehaald. De premier én voorman van de VVD moest zijn partij tijdens de fractievergadering ervan overtuigen tóch akkoord te gaan – en daarmee een kabinetscrisis voorkomen. Dat lukte: na urenlang vergaderen, meldde de fractie witte rook.

Geen herhaling van Ter Apel

De wet moet een einde maken aan overvolle opvanglocaties voor asielzoekers. Zodra de wet ingaat, krijgen gemeenten eerst drie maanden om vrijwillig plekken beschikbaar te stellen. Vooralsnog kwam dat aanbod nauwelijks van de grond, daarom zet het kabinet er nu een financiële beloning tegenover: 2500 euro per asielzoeker. Voorwaarde is dat gemeenten minstens honderd plekken beschikbaar stellen, voor minimaal vijf jaar.

Coalitiepartijen hopen dat steden en dorpen gretig van die mogelijkheid gebruik zullen maken. Als daarna nog steeds plaatsen nodig zijn, komt de zwaarbevochten ‘dwang’ om de hoek kijken. Eerst moeten provincies de benodigde opvangplekken verdelen over hun gemeenten, in het uiterste geval kan staatssecretaris Van der Burg zélf gemeenten dwingen asielzoekers op te nemen.

“Het heeft veel te lang geduurd”, constateerde Van der Burg dinsdagavond, “maar gelukkig is de wet er nu. Ik ben buitengewoon opgelucht. Vooral omdat we hiermee situaties als afgelopen zomer in Ter Apel kunnen voorkomen.”

Asielinstroom beperken

Het ‘ja’ van de VVD-fractie komt met een prijs: extra maatregelen om de hoge asielcijfers terug te dringen. Daarover was het fractieberaad met Rutte voornamelijk gegaan, zei de premier na afloop. “Er is grote bezorgdheid bij de VVD over de asielinstroom. Ik steun die zorg en ik ga ermee aan de slag.”

Wat dat precies betekent, is onduidelijk. In het kabinet wordt al gesproken over de hoge migratiecijfers – dat betreft niet alleen asiel, maar ook bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Maar die lopende onderhandeling gaat de VVD niet ver genoeg, de liberalen willen expliciet spreken over de instroom van asielzoekers.

Dat ligt in de coalitie zeer gevoelig: eerdere maatregelen om de asielcijfers terug te dringen, leidden bij D66 en ChristenUnie tot grote onrust in de achterban. “Ik heb geen plannen om daarover te praten”, reageerde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dinsdag. Ook CU-partijleider Gert-Jan Segers ziet weinig heil in zulke gesprekken. Daarmee dient zich, op de dag dat een kabinetscrisis werd afgewend, het volgende pijnpunt alweer aan.

Lees ook:

De ene VVD’er voelt gebrek aan solidariteit, de ander maakt zich zorgen over de instroom van asielzoekers

De landelijke VVD gaat nog niet akkoord met de asielwet van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD). Ook lokale liberalen roeren zich. De fractievoorzitter in Groningen mist solidariteit bij haar partijleden, terwijl de fractievoorzitter in Enschede zegt: ‘hier geen asielzoekerscentrum.’