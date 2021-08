Vroemvroempartij VVD schurkt nu toch meer tegen de ‘klimaatdrammers’ aan

“Je moet ook een beetje een leuk leven blijven hebben met z’n allen. Dat is het verschil met de GroenLinks-manier. Dan moeten we allemaal geitenwollensokken aan, de kachel zachter doen en in een zwart-witfoto wonen. Er zal ook wel ergens een openhaard gestookt worden, een barbecue aangaan. Alsjeblieft, laten we wel gewoon ons leven blijven leven.”

Premier Mark Rutte zegt het als hij in 2019 in de AD ochtend show to go de tegenstelling krijgt opgeworpen waarom er én geïnvesteerd wordt in schone energie én de Formule 1 naar Zandvoort wordt gehaald. Juist de VVD vindt natuur en milieu belangrijk, zegt hij ook in 2016. “Maar we moeten wel gewoon nog dingen kunnen blijven kopen.”

Maar afgelopen maandag, na de publicatie van het alarmerende IPCC-rapport dat rept over de opwarming van de aarde, slaat Rutte een heel andere toon aan. De VVD-leider noemt het klimaatrapport “zeer zorgelijk”, zegt dat we “met onze neus op de feiten worden gedrukt”, dat het van “wezenlijk belang” is dat onze klimaatdoelen worden behaald.

Op dezelfde dag laat ook Tweede Kamerlid Silvio Erkens, ook van de VVD, weten dat “we nu aan de slag moeten met het verduurzamen van de grootste vervuilende sector, de industrie”. Is de partij bijgedraaid, de partij die bij monde van Klaas Dijkhoff zei niets op te hebben met ‘klimaatdrammers’ als D66'er Rob Jetten? De partij die zichzelf de bijnaam van vroemvroempartij gaf? Er klinken – na een periode van verdeeldheid – binnen de VVD in ieder geval andere geluiden dan een jaar of tien geleden. Jonge VVD’ers omschrijven hun partij niet langer als vroemvroempartij, en vinden dat er op het vlak van klimaat nu echt iets moet gebeuren. De schaamte om naar buiten te treden als pro-klimaatpartij ebt weg, klinkt het.

Nederland loopt achter op de klimaatdoelen

De omstandigheden zijn ook veranderd. In Europa zijn klimaatdoelen, ook na gelobby van Nederland, verder aangescherpt. In 2030 moet gemiddeld 55 procent van de CO2-uitstoot uit 1990 worden teruggebracht. Duitsland heeft het eigen doel op 65 procent gezet en in het Verenigd Koninkrijk wil Boris Johnson in 2035 zelfs 78 procent van de uitstoot hebben teruggebracht. In het Nederlandse klimaatakkoord staat nog steeds een klimaatdoel van 49 procent. Ondertussen roepen organisaties als het Rotterdamse Havenbedrijf en de waterschappen, die zelf al investeren in verduurzaming, op tot actie. Grote industriële bedrijven voelen de hete adem in hun nek van activistische aandeelhouders en milieuclubs, maar investeren nauwelijks in duurzaamheidsprojecten omdat die verlieslijdend zijn of omdat er geen verplichting geldt. Ook zij vragen het kabinet om duidelijke klimaatplannen.

Daar komt nog eens bij dat er in eigen land meer politieke consensus is dat er meer moet gebeuren. D66, GroenLinks, PvdA en zelfs het CDA (dat eerder waarschuwde voor verzet bij een te voortvarend klimaatbeleid) voelen allemaal voor actie. Niet op dezelfde manier, maar formerende partijen liggen wel dichter bij elkaar dan enkele jaren geleden. Tot slot heeft de watersnood in Limburg de noodzaak van het klimaatbeleid ook voor de gewone Nederlander voelbaar gemaakt, wat het draagvlak voor meer actie wellicht vergroot.

Gaat er direct iets veranderen?

Gaat er met deze koerswijziging direct iets veranderen, mocht VVD weer de leiding van het nieuwe kabinet op zich nemen? Het is moeilijk te zeggen. Op Europese podia presenteert Rutte zich al jaren als klimaatpaus en verkondigt hij bij buitenlandse journalisten met krachtige stem de boodschap: “There is no alternative! We have to deliver” - om niet veel later in eigen land te melden dat klimaatambities weliswaar belangrijk zijn, maar dat vliegschaamte niet nodig is en we ook niet allemaal het gevoel moeten hebben dat we onze auto weg moeten doen. Daarbij heeft de Nederlandse overheid een slecht trackrecord als het gaat om het behalen van klimaatdoelen. Ook na een tik op de vingers van de rechter bleef het kabinet in gebreke.

Opvallend is wel dat de demissionair premier zich vrij genoeg voelt om die alarmerende toon nu ook in eigen land aan te slaan. Door de Europese aanscherping zal ook in Nederland de CO2-reductie richting de 55 procent moeten. Dat vraagt om veel grotere investeringen en een enorme inspanning voor een land met een bovengemiddelde industrie- en landbouwsector. Ruttes eerdere uitspraken dat ‘het wel leuk moet blijven’, zijn daarmee onhoudbaar geworden.

