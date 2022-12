Vroege kerstborrel in de Eerste Kamer: op het laatste moment tóch geen stemming over Artikel 1 van de Grondwet

Er leek zich dinsdag een duidelijke tweederdemeerderheid af te tekenen in de Eerste Kamer voor een belangrijke wijziging van het bekende Artikel 1 van de Grondwet. Trouw berichtte woensdag zelfs, ten onrechte, dat de wijziging was aangenomen. Maar omdat laat op de avond de PVV een hoofdelijke stemming aanvroeg en veel senatoren afwezig waren, wordt pas op 17 januari duidelijk of de veranderingen doorgevoerd worden of niet.

Vanaf de publieke tribune zag Boris van der Ham het allemaal gebeuren. Vanaf die ochtend 9 uur volgde hij het debat met meer dan normale belangstelling. Het oud-Tweede Kamerlid voor D66, momenteel onder meer voorzitter van Gehandicaptenzorg Nederland, is de schrijver van de wetswijziging die inhoudt dat het Artikel 1 van de Grondwet, het ‘anti-discriminatieartikel’, wordt uitgebreid met de bepalingen dat discriminatie op grond van ‘handicap en seksuele gerichtheid’ niet toegestaan is. “Het is wel zuur dat de stemming nu is uitgesteld. Maar ik ben lang genoeg Kamerlid geweest om te weten dat dit soort politieke spelletjes erbij horen. Naast mij op de publieke tribune zaten de hele dag vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en LHBTI-verenigingen. Die hoopten op een mooie afsluiting, tot de PVV om de boel te jennen met die hoofdelijke stemming kwam.”

Dat er al veel Senatoren naar huis waren gegaan voor de stemming – ondanks de waarschuwing van de griffier dat tweederdemeerderheid vereist was – kwam door de feestelijke afsluiting van het politieke jaar. In een nabijgelegen etablissement werd al om half zes die middag een borrel gehouden, waarbij voorzitter Bruijn achter de piano kroop om enkele liederen ten gehore te brengen. Na dit feestelijk intermezzo werd om kwart voor acht het debat voortgezet, maar meende een groot aantal Eerste Kamerleden dat het kerstreces al begonnen was. Zodoende waren er te weinig leden over voor een hoofdelijke stemming.

Het bekendste onderdeel van de Grondwet

“Jammer dat het zo verlopen is”, zegt Boris van der Ham de day after. “Want ik vond het een waardig en inhoudelijk debat. De Grondwet is toch iets anders dan een gewone wet, alleen al door die twee lezingen en het gewicht dat er aan hangt. Bovendien is Artikel 1 het bekendste onderdeel van de Grondwet dat grote symbolische waarde heeft. Daarover moet goed gediscussieerd worden.”

Twaalf jaar geleden diende het D66-Kamerlid de wijzigingen in om handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegronden expliciet in het eerste artikel op te nemen. Bij de wijziging van de Grondwet in 1983 werd bepaald dat niemand in Nederland gediscrimineerd mag worden vanwege ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’. Met deze uitbreiding hoopte Van der Ham dat mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking en homo- en biseksuelen beter beschermd zijn. Nadat het Kamerlid tien jaar geleden vertrok uit de politiek, namen andere Kamerleden (van D66, GroenLinks en de PvdA) de verdediging van de wijzigingen over.

Tijd was er in 1983 nog niet rijp voor

“In 1983 werden handicap en seksuele gerichtheid al genoemd als mogelijke gronden waarop je niet mag discrimineren. Maar de tijd was er toen nog niet rijp voor. Terwijl het juist voor de hand ligt: het zijn persoonskenmerken waar je niet om gevraagd hebt, anders dan bijvoorbeeld religie of politieke voorkeur. Daar kies je immers voor.”

Alsof hij gisteren nog zelf in de politiek zat, is Van der Ham enthousiast over de toevoegingen in de Grondwet. “Door ze te benoemen krijgt het zeggingskracht, het doet iets met mensen, het is een erkenning. Ja, ik vind het een wapenfeit waar ik als voormalig Kamerlid trots op ben.”

