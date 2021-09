Vrijwel hele Kamer stemt in met 2 miljard voor woningmarkt, leraren en veiligheid

De Algemene Politieke Beschouwingen, die traditioneel volgen op Prinsjesdag, zijn afgesloten. Nadat de Tweede Kamer woensdag aan de beurt was, had donderdag het kabinet in de persoon van demissionair premier Mark Rutte het woord. Daarna volgden de stemmingen over de diverse moties en voorstellen. Lees in dit liveblog het belangrijkste nieuws.