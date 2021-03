Vrijgegeven documenten geven inkijkje in start formatie, maar Omtzigt-kwestie blijft mistig

VVD en D66 hadden deze week met het CDA de eerste gesprekken willen voeren over een mogelijke samenwerking in een nieuw kabinet. Maar er leven zorgen over de ‘stabiliteit’ van het CDA, blijkt uit de tot nu toe vrijgegeven stukken over de kabinetsformatie.

Mogelijk is dit de reden dat CDA-Kamerlid en ‘running mate’ Pieter Omtzigt onderwerp van gesprek is geworden in de verkenning. Alleen, zeker is dat niet. Andere verklaringen blijven net zo goed mogelijk. De documenten geven geen duidelijk antwoord wie een ‘functie elders’ opperde voor Omtzigt, of waarom.

Genoteerd staat dat het CDA ‘inconsequenties’ toont

Het enige aanknopingspunt is dat de notities van de verkenners inzoomen op het CDA als gewenste coalitiepartner, terwijl die partij zelf de boot stug afhoudt. Als punt van zorg staat genoteerd dat het CDA ‘inconsistenties’ toont in de formatie en dat de wensen van het CDA een vraagteken zijn. Ook schrijven de verkenners (of hun assistenten) over ‘anonieme aanvallen vanuit de partij’ op Omtzigt, en acties van leden die hem juist steunen.

Over andere partijen geven de documenten eveneens meer inzicht. Zo heeft GroenLinks al toegezegd over migratie niet zo hoog spel te spelen als in 2017. “Route Europa volgen”, vindt de partij over eventuele nieuwe migratiedeals die vluchtelingenstromen moeten inperken. “Wil graag”, noteren de verkenners (of hun assistenten) over de bereidheid van GroenLinks om mee te regeren.

‘Spannend onderwerp met D66’

Migratie en integratie kan tussen VVD en D66 nog een twistpunt worden in een formatie. Vooral de VVD maakt zich daar zorgen over. “Spannend onderwerp met D66”, staat in het document ter voorbereiding van hun eerste gesprek, dat afgelopen vrijdag had moeten plaatsvinden. Spannend vindt de VVD ook de onderhandelingen over klimaat en stikstof.

Over de veestapel heeft de VVD opvallend genoeg teksten die veel lijken op de tekst van GroenLinks. “Halveren veestapel geen doel, maar minder vee wel consequentie”, is de uitgangspositie van de VVD. Niemand dwingen is het uitgangspunt, aldus de liberalen. Bij GroenLinks klinkt: “Halveren veestapel geen principekwestie, maar geen andere manier dan minder dieren”. Inhoudelijk denken de twee partijen zeer verschillend over het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar in de woordkeus is de eerste brug vast geslagen.

Lees ook:

Chaotisch debat in kersvers geïnstalleerde Kamer brengt formatie verder onder hoogspanning

De verkenning gaat al lang niet meer over vier woorden op een gefotografeerde notitie. De Tweede Kamer wil haar rol in de kabinetsformatie herdefiniëren. Premier Rutte moet zwaar in het defensief.

Wie zijn Laurens Dassen en Caroline van der Plas, nieuwe stemmen in de Tweede Kamer?

Laurens Dassen (Volt) luistert veel liever dan dat hij praat. En Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) springt in het gat dat het CDA laat vallen. Lees hier twee uitgebreide portretten.