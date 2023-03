Vrees van SGP dat MDMA-debat opmaat is naar legalisering lijkt voorbarig

Een heuse staatscommissie MDMA gaat later dit jaar de toepassing van de partydrug XTC voor medicinaal gebruik onderzoeken. Een deel van de Tweede Kamer vreest dat dit een opmaat is voor legalisering van de drug.

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid, welzijn en sport benadrukte in het debat van de commissie volksgezondheid, welzijn en sport over drugspreventie en verslavingszorg dat de commissie onderzoek gaat doen naar de voor- en nadelen van medicinaal gebruik van MDMA. Dit antwoord kon Roelof Bisschop (SGP) niet tevreden stellen. Die wilde expliciet van Kuipers horen dat de staatscommissie geen weg zou plaveien naar het legaliseren van de partydrug.

De vraag van Bisschop kwam niet volledig uit de lucht vallen. D66, de partij van minister Kuipers, pleitte in het meest recente verkiezingsprogramma voor een lokaal experiment waarbij de productie verkoop van MDMA en XTC (de drug waarin MDMA de werkende stof is) wordt gereguleerd.

Net als D66 pleit ook GroenLinks al langer voor het legaliseren van XTC, waarbij de overheid de consumptie reguleert. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet kan de overheid zo gebruikers beter informeren, en wordt de handel weggehaald bij criminelen.

Op de vlakte

Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn niet voor verdere legalisering van drugs. Toen het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV werd gepresenteerd, liet het CDA wel weten niet gelukkig te zijn met de toevoeging over de staatscommissie MDMA. Beide partijen hielden zich in het debat echter op de vlakte over de staatscommissie en wat deze eventueel zou kunnen betekenen voor toekomstige legalisering van MDMA. Toen het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV werd gepresenteerd, liet het CDA wel weten niet gelukkig te zijn met de commissie.

Ondanks het voor Bisschop onbevredigende antwoord van minister Kuipers, lijkt de recent ingestelde staatscommissie nog lang geen begin te zijn van de legalisering van MDMA. Er wordt onder andere onderzocht wat MDMA voor positieve effecten heeft op patiënten met ernstige posttraumatische stressstoornis. Uit studies blijkt namelijk dat er sterke aanwijzingen zijn dat MDMA het welzijn van deze patiënten verbetert.

Het advies van de staatscommissie wordt eind 2023 verwacht. Het standpunt van het kabinet op basis van dit advies zal in de zomer van 2024 komen. Vorige week werd bekend dat Brigit Toebes (hoogleraar gezondheidsrecht aan de RUG) de commissie gaat voorzitten.

