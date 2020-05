Voorzitter CDA wil landelijk geen samenwerking met Forum

Lang heeft hij gezwegen, maar nu spreekt hij zich uit. CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum is tegen samenwerking met Forum voor Democratie op landelijk niveau. Dit schrijft hij in een brief aan de leden van de partij. Hij vindt ‘meerdere uitspraken’ van de politiek leider van Forum, Thierry Baudet, ‘niet verenigbaar met de principes van het CDA’.

Samenwerking tussen het CDA en Forum is actueel omdat de twee partijen sinds vorige week een college vormen (met ook de VVD en Lokaal Brabant) in de provincie Noord-Brabant. Tegen dat bestuurspact is veel verzet onder CDA-leden. In een peiling door het provinciale partijbestuur stemde een kleine meerderheid voor samenwerking met Forum. De tegenstanders klaagden over sturende vragen die werden gesteld in deze enquête.

De samenwerking in Brabant roept herinneringen op over de gedoogconstructie die CDA en VVD in 2010 hanteerden met de PVV van Geert Wilders. Dat akkoord verscheurde het CDA en sloeg diepe wonden. Tegenstanders van samenwerking in Noord-Brabant menen dat het CDA niet in zee kan gaan met een partij die de rechtsstaat herhaaldelijk ter discussie stelt, die klimaatverandering ontkent en asielzoekers wil weren. Ploum ‘voelt het dilemma’, schrijft hij. Eerder verklaarde hij al dat de verantwoordelijkheid voor de beslissing om samen te werken in Brabant thuis hoort. “Het is een Brabantse keuze met een complexe voorgeschiedenis.”

Een voorbode of niet

Nu die samenwerking in Noord-Brabant een feit is, wil Ploum aan de leden antwoord geven op de vraag of het pact in Brabant een voorbode is van samenwerking in Den Haag na de verkiezingen van maart 2021. De keuze is dan aan de nieuwe politiek leider, stelt hij. Genoemd daarvoor worden vaak de ministers Wopke Hoekstra (financiën) en Hugo de Jonge (volksgezondheid en vicepremier).

Ploum citeert die twee kandidaten voor het CDA-leiderschap. “Wopke Hoekstra zei: ‘Voor mij geldt ten principale dat het CDA niet kan regeren met partijen die de democratie en de rechtsstaat niet respecteren.’ En Hugo de Jonge zei, desgevraagd, dat ‘hij het niet ziet gebeuren’.”

De voorzitter van het CDA is het met Hoekstra en De Jonge eens: samenwerking met Forum op landelijk niveau is onbestaanbaar. Hij wil samenwerken met ‘partijen die onze idealen van de betrokken samenleving het beste dichterbij brengen’. “Forum staat landelijk een andere samenleving voor ogen dan wij. Voor ons is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken. Het voortdurend ter discussie stellen van de rechtsstaat en van belangrijke instituties als de rechtspraak of de wetenschap – door welke partij dan ook – staat haaks op waarden en normen die voor ons bepalend zijn.”

