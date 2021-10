Voorstanders van gratis anticonceptie verloren hun rechtszaak, maar krijgen van de politiek mogelijk toch hun zin

De organisaties die bij de rechter eisten dat anticonceptie gratis moet worden, hebben hun zaak verloren. De rechter is het er niet mee eens dat het onrechtvaardig is dat vrouwen nu vaak opdraaien voor de kosten van de pil, het spiraal of andere anticonceptiemiddelen. Dat bleek woensdag tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de Staat.

Bureau Clara Wichmann en campagnebureau DeGoedeZaak hadden de zaak aangespannen in de hoop de politiek te dwingen anticonceptie weer op te nemen in het basispakket. Tot 2011 was dat het geval, waardoor de kosten voor iedereen werden gedekt door de zorgverzekering. Nu betalen vrouwen vanaf 21 jaar anticonceptie zelf, tenzij ze zich er aanvullend voor verzekeren.

Dat vrouwen opdraaien voor de kosten van anticonceptie, is volgens de eisende organisaties een vorm van discriminatie. De rechtbank in Den Haag geeft hen daarin geen gelijk. Middelen als de pil zijn in Nederland al goed toegankelijk, zo luidt het oordeel van de rechter. Of het gratis moet worden of niet is een keuze die de politiek zal moeten maken.

Voorstel linkse partijen

De eisende organisaties spraken hun teleurstelling uit over de uitspraak van de rechter. Toch is het goed mogelijk dat zij binnenkort alsnog hun zin krijgen. Want op dezelfde dag dat de rechter de bal nadrukkelijk bij de politiek legde, kwamen, kwamen de linkse partijen in de Tweede Kamer met een voorstel dat exact doet waar Clara Wichmann al zo lang voor pleit: anticonceptie gratis maken.

De fracties van GroenLinks, SP en de PvdA stellen voor via een subsidieregeling in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid geld uit te trekken voor gratis anticonceptie. Eind oktober staat over die begroting een debat gepland. Als een meerderheid van de Kamer met het plan instemt zouden de pil, de spiraal en andere middelen mogelijk al per 1 januari 2022 voor iedereen gratis zijn.

In februari sprak de Tweede Kamer zich ook al eens uit over anticonceptie. De ChristenUnie hielp een motie om anticonceptie weer op te nemen in het basispakket toen aan een meerderheid. Het huidige demissionaire kabinet vindt echter dat een nieuwe coalitie hierover afspraken zal moeten maken en dus werd de motie tot nu toe niet uitgevoerd.

De linkse partijen willen niet langer wachten de formatie en proberen nu middels een iets andere constructie alsnog voor elkaar te krijgen dat anticonceptie gratis wordt.

