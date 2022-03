Voorkeursstem helpt aandeel vrouwen in gemeenteraad naar historische hoogte: 35 procent raadsleden is vrouw

Niet meer gelijkheid op de kieslijst, maar de voorkeursstem van de kiezer zorgde ervoor dat het aandeel vrouwen in de lokale politiek een spurt heeft gemaakt. Na de verkiezingen zijn 459 vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden, gekozen in gemeenteraden. Waar vrouwen tot nu toe vrijwel in elke raad in de minderheid waren, zijn met name steden bezig aan een inhaalslag. Landelijk is het aandeel vrouwelijke raadsleden gestegen van 31 naar 35 procent. In de grootste zeventig gemeenten is 41 procent vrouw, blijkt uit cijfers van stichting Stem op een Vrouw.

De stichting die campagne voert voor meer vrouwen in de raad, spreekt van een ‘historisch’ resultaat. In 24 van de 345 gemeenten is minstens de helft van de raadsleden vrouw, tegenover 7 vier jaar geleden. In nog eens 23 gemeenten is de verdeling zo goed als gelijk. “Wat politieke partijen zelf niet fiksen, is de kiezer aan het doen. Deze beweging gaat niet meer weg”, stelt de stichting.

Vrouw neemt plek van man in

Het grote aantal voorkeursstemmen op vrouwen die op onverkiesbare plekken stonden, heeft geleid tot 459 meer vrouwelijke raadsleden. Zij zijn in 90 procent van de gevallen gekozen ten koste van een hoger geplaatste man. De grootste stijging is te zien in Groningen, waar liefst 7 extra vrouwen werden gekozen. Daar nam het aandeel vrouwelijke raadsleden toe van 31 naar 53 procent.

Van gelijkheid is ondanks dit ‘historische resultaat’ nog geen sprake, benadrukt Stem op een Vrouw. “We hebben het over enkele tientallen gemeenten waar vrouwen nu gelijk kunnen meepraten, versus ruim 300 gemeenten met een vaak ruime meerderheid van mannelijke raadsleden.”

