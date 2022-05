Voor het eerst geeft het kabinet het toe: er was sprake van institutioneel racisme bij de fiscus. ‘Pijnlijk’

Er is jarenlang sprake geweest van institutioneel racisme bij de Belastingdienst, die frauderisico’s selecteerde op basis van iemands nationaliteit, zegt staatssecretaris Van Rij.

Dit gebeurde weliswaar ‘zonder kwade trouw’ benadrukt staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit en belastingdienst), en het mag volgens hem ook geen ‘rassenhaat’ heten, maar de werkwijze van de Belastingdienst was wel volstrekt ‘onaanvaardbaar’ en noemt hij ‘uiterst pijnlijk’. Het is voor het eerst dat het Nederlandse kabinet ronduit toegeeft dat er sprake is van ‘institutioneel racisme’.

Het mag nooit meer voorkomen dat de overheid risicoprofielen op fraude opstelt uitsluitend op basis van iemands afkomst, etniciteit, nationaliteit of religie, zegt Van Rij. Hij geeft na lang wikken en wegen toe dat institutioneel racisme al vanaf 2010 bij de Belastingdienst, inclusief de afdeling Toeslagen, plaatsvond.

Eerder noemde hij de fraudeselectiecriteria bij de Belastingdienst alleen ‘discriminatoir’. Hij wilde toen bewust niet spreken van racisme. “Dan gaat het om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet”, zei Van Rij in zijn eerste reactie.

De lijst is ‘volledig uit de klauwen gelopen’

Volgens Van Rij wil de erkenning niet zeggen dat er binnen de Belastingdienst een officieel beleid bestond dat tot institutioneel racisme leidde. Zo was er helemaal geen toezicht op deze lijst en had het management de zogeheten Fraudesignaleringslijst (FSV-lijst) ook nooit geaccordeerd.

Toch is de lijst in de loop der jaren wel ‘volledig uit de klauwen’ gelopen, erkent hij. De lijst werd zowel intern als extern breed gedeeld. Zo werden alleenstaanden, bepaalde bevolkingsgroepen (Antilliaans, Bulgaars), jonge mannen met een ‘opvallend patroon uitgaven’, of bijvoorbeeld een uitgave aan een moskee al aangemerkt voor extra controle vanwege een vermeend verhoogd risico op fraude. Er circuleerden ook lijsten van burgers onder de titel ‘criminelen’. De bewindsman noemt dat niet ‘passend’.

Van Rij zegt zich te baseren op het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens. “Het was ook voor mij een leerproces”, zegt hij in een toelichting. Dit college wijst erop dat institutioneel racisme geen juridisch begrip is, maar vooral een sociologisch verschijnsel. Het gaat daarbij ook niet zozeer om opzet of slechte intenties. Dat is dan het wezenlijke verschil met het ideologische begrip racisme, vindt het College. “Het gaat bij institutioneel racisme typisch om ingebakken, structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen, die in verschillende verschijningsvormen kunnen voorkomen.”

Miljoenenboete tegen Belastingdienst

Het kabinet heeft zelf in het regeerakkoord vastgelegd dat elke vorm van institutioneel racisme bestreden moet worden. De Dienst Toeslagen – die de FSV-lijst bedacht om fraude met de kinderopvangtoeslag op te sporen – heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels een forse boete gekregen, omdat het persoonsgegevens ongeoorloofd gebruikte. Maar hoe institutioneel racisme verder kan worden bestraft, is nog niet duidelijk.

Op de lijst stonden 270.000 namen van burgers. Hoeveel van hen schade hebben ondervonden, wordt nog steeds onderzocht. Op dit moment schat de Belastingdienst dat het om tussen de 5.000 en 15.000 personen gaat. Deze personen kregen bijvoorbeeld geen recht op minnelijke schuldsanering omdat ze op de fraudelijst stonden.

Het kabinet heeft advies gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens hoe in de wet een goede juridische definitie van racisme kan worden opgenomen, zodat het in de toekomst wel strafbaar gemaakt kan worden. Ook is de Landsadvocaat gevraagd om juridisch advies te geven over de gevolgen van een mogelijke schending van grondrechten bij de fraudeselectie van aangiften.

Bij de Belastingdienst wordt inmiddels al twee jaar ‘hard’ aan trajecten gewerkt om de cultuur te verbeteren en dit soort ongelijke behandeling te bestrijden. Ook moet er meer bewustzijn komen over vooroordelen. Het erkennen van institutioneel racisme zonder aan die erkenning gevolg te geven is volgens de staatssecretaris een ‘loze handeling’.

Niemand is ontslagen

Volgens Van Rij worden tegen medewerkers die nog met vooroordelen of vanuit racistisch motief werken ‘arbeidsrechterlijke’ stappen ondernomen. Maar desgevraagd zegt hij dat van de medewerkers die in het verleden deze FSV-lijst hebben opgesteld, niemand is ontslagen.

De Belastingdienst werkt hard aan nieuwe selectieprocessen om binnenkort weer daadwerkelijk fraude te kunnen opsporen. Nadat die FSV-lijst in 2019 stop werd gezet, wordt er inmiddels al bijna twee jaar niet aan actieve fraudeopsporing gedaan. Om verantwoorde nieuwe fraudeselectiecriteria op te zetten is daarom hulp gevraagd van deskundigen buiten de Belastingdienst. Deze nieuwe lijsten zullen straks ook controleerbaar en transparant zijn, benadrukt de staatssecretaris. Dat bij de oude criteria die recent openbaar werden gemaakt nog steeds niet alle selectiecriteria openbaar zijn gemaakt, daarvoor heeft hij geen verklaring.

Van Rij kan niet uitsluiten dat in de toekomst toch nog een keer met nationaliteit wordt gewerkt, maar dan moet dat onderscheid wel een duidelijk gerechtvaardigd doel hebben, een passend en geschikte maatregel zijn als ook proportioneel.

De bewindsman benadrukt dat niet de gehele Belastingdienst institutioneel racistisch opereerde. Het waren acties van ‘een aantal medewerkers’. Het is volgens hem zeker niet zo dat de dienst doordrenkt is met vooroordelen. En fraudetoezicht blijft essentieel voor de overheid, stelt hij. “We moeten voorkomen dat de hele dienst nu in een kramp schiet”, waarschuwt Van Rij.

