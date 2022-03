Volt zet Gündoğan uit partij én fractie wegens vertrouwensbreuk

Gündoğan ‘bagatelliseert’ de meldingen van ongewenst gedrag aan haar adres, en daarbij zou ze niet zijn ingegaan op uitnodigingen van de partij om in bemiddeling te gaan, aldus de partijleiding van Volt. De partij zegt niet anders te kunnen dan compleet te breken met het Kamerlid. Gündoğan heeft daarover vrijdag twee brieven gekregen, van partijleider Laurens Dassen en van het partijbestuur.

Het pro-Europese Volt, nieuw in de Kamer sinds vorig jaar, stelde haar 13.000 leden vrijdagmiddag in een brief op de hoogte, die ook in het bezit is van Trouw. Gündogan zou ‘de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze’ benadelen, staat er in te lezen.

NRC publiceerde eerder deze week een reeks getuigenissen van de melders, die spraken van fysiek, seksueel en verbaal ongewenst gedrag. Het Kamerlid zou medewerkers hebben uitgescholden, op billen hebben geslagen en medewerkers hebben gevraagd om seks.

Het zit de partij vooral dwars dat Gündoğan aangiftes van smaad deed tegen de melders en die zelfs uitbreidde, terwijl er pogingen werden gedaan tot bemiddeling. “Die handreiking is op een onbehoorlijke wijze geweigerd”, aldus het bestuur. Het steekt het bestuur in het bijzonder dat het Kamerlid donderdagavond wel bij het televisieprogramma Jinek zat, waar ze de onthullingen uit NRC opnieuw als onwaar bestempelde. Ook zei ze daar de komende week ‘gewoon’ weer te zullen aanschuiven bij de Volt-fractie.

Fractieleider Laurens Dassen van Volt na de uitspraak in het kort geding, waarin de rechter nog bepaalde dat Volt en Gündoğan met elkaar verder moesten. Beeld ANP

Beroep

Volt gaat ook in beroep tegen de uitspraak van de rechter begin deze maand, dat de partij haar terug moest nemen na een onzorgvuldige schorsingsprocedure. Volt schorste Gündoğan na meerdere meldingen van ongewenst gedrag en liet onderzoek doen, maar stelde het Kamerlid zelf niet van de inhoud van de klachten op de hoogte. De voorzieningenrechter oordeelde daarop dat de betrokkenen met elkaar in gesprek moesten gaan. Inmiddels is echter sprake van een ‘onoverkomelijk politiek conflict en vertrouwensbreuk’, aldus Volt.

De overige twee fractieleden, Dassen en Marieke Koekkoek, waren al van plan dinsdag over het fractielidmaatschap van Gündoğan te stemmen. De partij is van mening dat deze Kamerleden niet gedwongen kunnen worden met haar samen te werken.

Gündoğan krijgt van het bestuur tot 28 maart de tijd om te reageren op het voornemen haar te schorsen. Eerder deze affaire gaf ze al aan haar Kamerzetel niet te willen opgeven. Blijft ze inderdaad zitten, dan wordt ze de twintigste fractie in het parlement.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Volt ondanks de partijperikelen nog een heel behoorlijk resultaat. De jonge pro-Europese partij haalde in de tien studentensteden waar ze meededen in totaal 20 raadszetels.

