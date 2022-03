Volt zet Gündogan officieel uit de Kamerfractie – ‘de relatie is duurzaam ontwricht’

De relatie met Nilüfer Gündogan is ‘duurzaam ontwricht’, zegt een ietwat ongemakkelijke Volt-leider Laurens Dassen tegen een toegesnelde meute journalisten. Na urenlang overleg rest geen andere conclusie dan dat de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde nummer twee van Volt niet meer binnen de partij past, aldus Dassen.

De Volt-fractie had nog uitvoering gegeven aan het vonnis dat de rechter een kleine twee weken geleden velde, zegt de partijleider na afloop van de fractievergadering. Had ook geprobeerd met Gündogan om tafel te gaan. Maar na haar recente media-uitlatingen blijkt er volgens hem een hardnekkig verschil in visie. “Dit is in mijn optiek niet hoe je met mensen omgaat.”

Aangifte uitgebreid

Terwijl afgelopen week via NRC en de Telegraaf naar buiten sijpelde waarom Gündogan precies beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, bagatelliseerde zij de aantijgingen, zegt Dassen. Wat de doorslag gaf: in latenightshow Jinek meldde ze zelfs dat ze de aangifte tegen haar vermeende slachtoffers heeft uitgebreid.

Voor Dassen en Marieke Koekkoek, nummer drie van de fractie, onacceptabel. Zij wilden juist dat de oorspronkelijke aangifte tegen de melders van het grensoverschrijdende gedrag van tafel ging. Nu dat definitief niet gebeurt, zegt Dassen, is duidelijk dat ook mediation niet gaat helpen. Het is tijd, zegt Dassen, ‘om de bladzijde om te slaan’.

Gündogan zelf was niet aanwezig bij de vergadering over het beëindigen van haar fractielidmaatschap. Ze zou ziek zijn. Wel heeft ze per mail tegen het beëindigen van haar fractielidmaatschap gestemd. Haar advocaat Geert-Jan Knoops laat in ieder geval weten dat er geen deugdelijke en feitelijke grondslag is voor het handelen van Volt. Of dit betekent dat het Tweede Kamerlid zich bezint op verdere juridische stappen is nog onduidelijk.

Storm voorlopig gaan liggen

Met het opnieuw beëindigen van het fractielidmaatschap van Gündogan lijkt er een eind te komen aan het slepende conflict binnen Volt. Althans, voorlopig. Op 9 maart, toen de rechter uitspraak deed in het kort geding dat Gündogan had aangespannen, leek de storm ook te zijn gaan liggen. Gündogan was halverwege februari te snel geschorst, oordeelde de rechter. En aan het eind van die februarimaand ook eens ten onrechte uit de fractie gezet. Volt had de eigen procedures niet gevolgd, aldus de rechter in haar uitspraak.

Dassen beloofde op de dag van het vonnis beterschap, meldde dat hij partijgenoot Gündogan had gebeld om excuses te maken en zei gehoor te geven aan het advies van de rechter om mediation in te schakelen. Gündogan sloot op haar beurt een verzoening met de fractie niet uit. Maar slechts een dag later bracht Volt naar buiten een hoger beroep te overwegen. Gündogan gaat op een ‘heel onprettige manier met mensen om’, liet Volt-Kamerlid Koekkoek zich enkele dagen later in het AD ontvallen. En niet veel later kopten verschillende media weer over het aanstaande royement van het veelbesproken Volt-lid.

Geen scheuring

Nog altijd liggen er dertien meldingen van Volt-medewerkers waarin Gündogan wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het Kamerlid zou dominant zijn, zou mannen en vrouwen bij de billen hebben gegrepen, zou in de oren van collega’s hebben gefluisterd dat ze zin heeft in seks en zou een intimiderend voorkomen hebben. Een onderzoek naar de meldingen is nog niet afgerond omdat het Kamerlid medewerking weigert. Volgens Gündogan is het aangewezen onderzoeksbureau niet onafhankelijk. Ook ontkent ze verschillende aantijgingen.

Op een aanstaand congres zullen de Volt-perikelen nader besproken worden. Hoogstwaarschijnlijk staat dan ook het partijlidmaatschap van Gündogan ter discussie. Dassen zelf is van mening dat zijn positie niet ter discussie staat. Wel zullen hij en zijn partijgenoten lering trekken uit de afgelopen weken. “Dit is voor niemand een goede tijd”, aldus Dassen. Hij gelooft niet dat het conflict met Gündogan voor een scheuring binnen zijn partij zal leiden.

