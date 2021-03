Volt mag met hernieuwde Europese droom de Kamer in

De spanning is om te snijden in het kantoor op een Haags industrieterrein, waar politieke pionier Volt woensdag in klein gezelschap de uitslag afwacht. “Mijn brein is gaar aan het koken", zegt een zenuwachtige Nilüfer Gündoğan (43), de nummer twee van de partij. Samen met lijsttrekker Laurens Dassen (35) wacht ze, staand voor een groot televisiescherm op de uitslagen. Als dan eindelijk de uitslag komt - de NOS noemt eerst een lange, lange lijst andere partijen - kijken de twee ongelovig naar het scherm: van nul naar drie zetels. De twee aanstormende politici lijken ietwat overrompeld. “Heel vet”, oordeelt Dassen uiteindelijk. “Ik geloof dat dit moeilijker was dan bevallen”, zegt Gündoğan buiten adem.

De ongegeneerd pro-Europese partij lijkt met vlag en wimpel de Kamer binnen te zijn gekomen. “We hebben een genuanceerd en positief verhaal neergezet waar we zelf heel erg in geloven”, zegt Dassen. “Blijkbaar sloeg dat aan bij de kiezer.” Ook Gündoğan benadrukt dat de campagne vooral vrolijk moest zijn. “We hebben nooit met modder gegooid.” Online mogen de partijleden meekijken naar de uitslagenavond in Den Haag. Hun aantal steeg in luttele weken van 2000 naar 4000.

Tegenwicht bieden aan een politieke angstcultuur

Het is niet de eerste keer dat Volt een poging doet om de Nederlandse kiezer te charmeren. In 2019 deed de partij mee bij de Europese verkiezingen. Dat resulteerde toen in nul zetels, maar toch smaakte het naar meer. “We hebben jaren naar deze dag toegeleefd", aldus Gündoğan. Over hoe de partij verdergaat, willen zij en Dassen nog niet speculeren. Meedoen in de regering is volgens Dassen ‘nog niet opportuun’.

Volt is onderdeel van een bredere Europese ‘beweging’, opgericht als tegenwicht voor wat Volt ziet als een politieke cultuur van angst: de afbrokkeling van het Europese project door de Brexit en oprukkende politieke polarisatie. De partij schetst in haar programma ambitieuze vergezichten: zo moet Nederland al in 2040 klimaatneutraal zijn. En grote politieke dilemma’s, zoals de klimaatcrisis, maar ook migratie en ongelijkheid, kunnen alleen in een groter, Europees verband worden opgelost. De toekomst, zo concludeert de partij, is ‘made in Europe’.

In de Tweede Kamer mogen de nieuwkomers zich gaan verhouden tot een keur aan standpunten over Europa. Zo is VVD geen voorstander van Europese belastingen, één van de speerpunten van Volt.

