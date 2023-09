Volt kiest voor een federale EU en klimaatneutraliteit in 2040

Een ‘complete sociaal-economische omwenteling’, met onder meer hogere belastingen op vermogen en vervuiling; een federale Europese Unie (een ‘Verenigde Staten van Europa’) met een eigen leger; en oprichting van ‘het allereerste Permanente Burgerberaad ter wereld’, waarin burgers constant invloed kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming. Dat is een greep uit de uitgangspunten in het concept-verkiezingsprogramma van Volt, dat dinsdag is gepresenteerd.

Daarin krijgt een ambitieus klimaatbeleid ook de nodige aandacht. Volt wil dat zowel Nederland als heel Europa al in 2040 klimaatneutraal is. Het huidige EU-brede streefjaar daarvoor is 2050. ‘Korteafstandsvluchten zijn straks niet meer mogelijk, excessen zoals privéjets worden verboden, fossiele subsidies worden stopgezet en verlegd naar groene investeringen’, als het aan Volt ligt.

‘Een mensbeeld van vertrouwen’

“Klimaat, wonen, ongelijkheid, stikstof, migratie – ze konden alleen crises worden omdat noodzakelijke keuzes decennialang vooruitgeschoven zijn”, aldus lijsttrekker Laurens Dassen. “Het is tijd voor grote systeemveranderingen die de crises oplossen en een radicaal positief toekomstbeeld schetsen waarvan mensen zeggen: ‘Ik kan niet wachten tot het 2050 is’.”

In het programma is ‘radicaal’ een vaak terugkerend begrip. ‘We kiezen voor een radicaal ander mensbeeld: een mensbeeld van vertrouwen met de menselijke maat als standaard, met bijvoorbeeld een nationaal schuldenpardon voor iedereen met problematische schulden.’

Ook op sociaal-economisch terrein mengt Volt zich in het koor van partijen die ‘bestaanszekerheid’ in deze verkiezingscampagne prioriteit geven. ‘We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en de werkgevers- en werknemerspremies af. Dit wordt afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat naar een basisinkomen.’

De eerste keer dat Volt iets voor de tweede keer doet

De Nederlandse afdeling van de pan-Europese partij kijkt terug op succesvolle debuten bij de nationale, gemeentelijke en provinciale verkiezingen van de afgelopen twee jaar. In de Tweede Kamer veroverde Volt in maart 2021 drie zetels. Na een intern conflict met Nilüfer Gündogan zijn daar twee van over. “Dit is de eerste keer dat we als partij iets voor de tweede keer doen”, stelt partijvoorzitter Rob Keijsers over de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

Tot 11 september kunnen Volt-leden amendementen indienen op het verkiezingsprogramma. Dat wordt op een congres op 23 september definitief vastgesteld. Dat geldt ook voor de kandidatenlijst, alsmede voor de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van volgend jaar juni. Bij de vorige EU-verkiezingen in 2019 wist Volt in Nederland geen zetel te bemachtigen.

Lees ook:

Laurens Dassen gaat door bij Volt: ‘We zijn klaar om deel uit te maken van een coalitie’

Volt is klaar voor deelname aan een coalitie, zegt lijsttrekker Laurens Dassen. ‘Je moet niet langs de zijlijn blijven staan roepen.’