Volt gelooft niet in pijnlijke compromissen, zoals de moria-deal

Ze trotseren in het Bulgaarse Sofia stokslagen tijdens protesten tegen de regering. Doen mee aan verkiezingen in 27 lidstaten en in het Verenigd Koningrijk. En zijn naar eigen zeggen niet uit op macht, maar op verandering. Leden van de politieke beweging Volt zijn jong, gedreven en anders dan anders. Jeugdig Idealisme? Aan die kwalificering wil Volt liever niet. “We zijn ook heel pragmatisch”, zegt lijsttrekker Laurens Dassen (35).

Toch ademt het verkiezingsprogramma van Volt idealisme. Met gratis kinderopvang, gratis schoolmaaltijden, het schrappen van collegegeld, het terugkeren van de basisbeurs, het afschaffen van privéscholen, een humaan migratiebeleid en een klimaatneutraal Nederland over krap twintig jaar. Kansenongelijkheid, de klimaatproblematiek en de migratiecrisis zijn alleen op te lossen in Europees verband, gelooft Volt.

Ook 60-plussers

Het is een gedachtegoed dat aan populariteit wint. Niet alleen onder jonge hoogopgeleiden, ook 60-plussers als voormalig VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn en journalist Geert Mak omarmen de ideologie. In de peilingen staat de partij inmiddels op één zetel, maar lijsttrekker Dassen is ervan overtuigd dat ze straks met drie zetels in de Tweede Kamer zitten. Bij de Europese verkiezingen in 2019 stemde 2 procent van de kiezers op de partij, goed voor drie zetels bij nationale verkiezingen. “Dat gaat zeker weer lukken”, aldus Dassen. Het ledenaantal groeit in ieder geval rap: van 2000 in januari naar 4000 nu. ‘In één week 841 nieuwe leden. 120 per dag. 5 per uur. Iedere 12 minuten’, twitterde Nilüfer Gündogan, de nummer twee op de lijst, vorige week nog.

Even terug naar het begin: 27 maart 2017, de dag waarop Theresa May, toen nog de Britse premier, de brexit hoopte in te luiden. Het zou nog drie jaar duren. In Italië zat de 25-jarige Andrea Venzon op die 27ste maart zich te verbijten over wat er gaande was in de wereld. De brexit, de opkomst van Trump, van populistische partijen als FvD, de Duitse AfD en het Italiaanse Lega Nord baarde hem zorgen. Dus begon hij Vox, later Volt. Eerst een Facebookpagina, maar “we don’t need another Facebookpage”, concludeerde hij al snel. En Volt werd een politieke beweging.

Binnen een paar maanden sloten zich duizenden jongeren aan bij de partij, twee jaar later leverde dat een zetel op in het Europese parlement. Het populisme, zag Venzon, werd niet groot omdat Europa zoveel gemene burgers telde. Nee, al die burgers waren boos omdat fundamentele problemen als kansenongelijkheid onopgelost bleven. Politiek, zo vonden die duizenden Volt-jongeren, moest weer iets gaan oplossen.

CV Laurens Dassen (1985) 35 jaar Studeerde bedrijfskunde aan Radboud Universiteit Nijmegen Werkte tot 2018 bij ABN Amro

Op de koffie

“Ik denk liever in wat wel kan en niet in wat niet kan”, zegt Dassen weleens in interviews over die vergaande ambities van Volt. En: “Het is realistisch om te willen veranderen.” Dat streven deed hem drie jaar terug stoppen met zijn baan bij ABN Amro. De afgestudeerde bedrijfskundige wilde iets veranderen aan de grimmiger wordende wereld om hem heen. En dat streven zorgde ervoor dat hij zich niet bij een gevestigde nationale partij aanmeldde, maar bij Volt. De partij waar hij meteen op de koffie mocht om te vertellen waarom hij lid was geworden en wat zijn plannen waren.

Door de pro-Europese, progressieve inslag wordt de partij geregeld vergeleken met D66, maar die vergelijking gaat volgens Dassen mank. Volt opereert immers op Europees vlak en heeft in elk land exact hetzelfde verkiezingsprogramma. En de partij gelooft niet in pijnlijke compromissen, zoals de Moria-deal, waarmee het kabinet na lang politiek getouwtrek beloofde 100 kinderen vanuit het Griekse vluchtelingenkamp Moria naar Nederland te halen. “Ik vind dat wij als samenleving door een morele ondergrens zijn gezakt”, zegt Dassen over de deal. Dat er nog altijd kinderen in schrijnende omstandigheden in Moria toeven, vindt hij niet te verkroppen. Vooral niet omdat D66 en ChristenUnie, anders dan coalitiegenoten VVD en CDA, de vluchtelingen zo graag de helpende hand hadden toegestoken. “Over zulke deals zou je geen compromissen moeten sluiten.”

Lees ook:



Nieuwkomer Volt stevent af op nul zetels

De exitpolls laten nul zetels zien voor de pan-Europese partij Volt. Toch willen partijleden niet opgeven. ‘Dit is pas het begin.’