Volt gaat nu ook de provincies in. ‘Nederlandse politiek heeft nostalgie als kompas’

Een politieke partij die de campagne-aftrap voor provinciale verkiezingen omlijst met pleidooien voor een federaal Europa: Volt doet het gewoon. Als de ongeveer 350 aanwezige partijleden op het landelijke congres de vraag krijgen of ze voor zo’n federaal Europa zijn, steekt ongeveer de helft de arm omhoog.

Toch staat het congres in de Utrechtse Jaarbeurs vooral in het teken van die verkiezingen voor de Provinciale Staten van 15 maart. Volt doet in acht provincies mee. Alleen in Friesland, Flevoland, Limburg en Zeeland is het niet gelukt om voldoende geschikte kandidaten te vinden. Die lijst zegt alles over het (groot)stedelijke profiel van de pan-Europese partij.

Nostalgie als kompas

Politiek leider en Tweede Kamerlid Laurens Dassen sluit het congres af met een voor Volt-begrippen sombere toespraak. Hij schetst een beeld van de Nederlandse politiek ‘die afwacht, die hoopt dat het allemaal vanzelf goed gaat, die nostalgie als kompas heeft’.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar (waarbij de partij zetels veroverde in alle tien gemeenten waar ze meedeed) krijgen Volters vaak de vraag wat hun internationaal georiënteerde partij te zoeken heeft in de provinciehuizen. “Provincies geven handen en voeten aan wat er in Brussel wordt afgesproken”, zegt Dassen daarover. Hij noemt als voorbeelden het stikstofbeleid en de energietransitie.

Dassen haalt in zijn speech uit naar de gevestigde Haagse politiek. “Kijk nou eens naar wie er meedoen aan de verkiezingen en wat ze beloven: VVD, Ja21, BBB. Ze willen de klok terugzetten naar een tijd die niet meer bestaat.”

Voor Volt wordt het de eerste keer dat ze meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, met kandidaten die voor een derde deel jonger zijn dan 30 jaar. “Het is voor het laatst dat we iets nieuws doen”, zegt Rob Keijsers, die op het congres door ruim 52 procent van de leden wordt gekozen tot nieuwe co-voorzitter (de bij Volt benodigde vrouwelijke evenknie laat nog op zich wachten).

De partij bevindt zich in een fase waarin de frisse nieuwigheid van de eerste jaren begint weg te ebben. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 bestond het Volt-electoraat voor ongeveer 60 procent uit mensen die voor het eerst gingen stemmen – niet allemaal jongeren overigens, ook kiezers die de vorige keren steeds waren thuisgebleven. “We moeten nu jongeren opjutten om te stemmen”, zegt woordvoerder Erik Camman daarover.

‘Partij is volwassen geworden’

Dat de spanning van de eerste jaren er een beetje af is, constateert ook actief lid Paul van Bommel in de Jaarbeurs. “Als ik nu op een verjaardagsfeestje vertel dat ik op Volt stem, kijken ze me niet meer raar aan.” In zijn ogen is de partij inmiddels ‘volwassen’ geworden.

Van Bommel is Volter geworden vanwege het pan-Europese karakter. “Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond: Ierland, Denemarken en Italië. Dan merk je dat Europese samenwerking echt nodig is. Geen enkel Europees land is groot genoeg om problemen als migratie of klimaat op te lossen.”

Net als op het congres van vorig jaar verschool zich opnieuw een enorme olifant in de Jaarbeurs-zaal: de kwestie-Gündogan, het derde Volt-Kamerlid dat bijna een jaar geleden in ongenade viel wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De juridische strijd daarover duurt voort: op 7 februari doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep.

Op het congres zou eigenlijk een lijvige Volt-evaluatie worden gepresenteerd over de afwikkeling van die zaak. Maar die presentatie moest worden uitgesteld, vooral omdat Nilüfer Gündogan tien dagen geleden alle medewerking aan het onderzoek opzegde.

Tijdens het congres wordt die reden niet genoemd: Gündogans naam valt zelfs geen enkele keer.

Het inmiddels zelfstandige Kamerlid had aanvankelijk wel meegewerkt, met naar eigen zeggen in totaal negen uur aan gesprekken met de onderzoekers. Nu eist ze echter dat alle teksten die op die medewerking zijn gebaseerd, uit het rapport verdwijnen.

De reden voor haar beslissing is dat de voorzitter van de Volt-evaluatie-werkgroep, Monique van der Poel, inmiddels kandidaat-Eerste Kamerlid is voor Volt. Daarmee kan de evaluatie volgens Gündogan nooit onafhankelijk zijn: voor de kandidatuur zal Van der Poel immers op goede voet moeten staan met het partijbestuur en de Tweede Kamerleden Dassen en Marieke Koekkoek.

Het steekt Gündogan vooral dat niemand bij Volt haar over Van der Poels kandidatuur inlichtte. Ze moest dat via sociale media vernemen. Daarmee viel ‘het laatste beetje vertrouwen’ weg, aldus Gündogan.

Op het congres wezen de Volt-leden ook de lijsttrekker voor de Eerste Kamer aan. Dat werd Gaby Perin-Gopie, momenteel voorzitter van CNV Zorg en Welzijn. Van der Poel moet genoegen nemen met plek drie op de lijst. Volt hoopt op één, misschien twee zetels in de senaat.

Gebutst Volt heeft op lokaal niveau weinig last van affaire-Gündogan



Op het partijcongres van vorig jaar had het bestuur van Volt het nodige uit te leggen over de Haagse perikelen. Intussen bouwt Volt in Arnhem en Maastricht volop mee aan een nieuw stadsbestuur.