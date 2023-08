Volt en ChristenUnie willen ‘sterker’ parlement: minder ophef, meer Kamerleden

De huidige manier van politiek bedrijven moet fundamenteel anders, vinden Volt en de ChristenUnie. Met drie voorstellen hopen ze iets van het verloren vertrouwen in politiek Den Haag terug te krijgen.

Toen Laurens Dassen (Volt) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) werden beëdigd als Tweede Kamerlid, in maart 2021, zetelde het parlement nog aan het eeuwenoude Binnenhof. De monumentale gebouwen in het centrum van de politieke macht maakten indruk, maar wie beter keek zag ook verval: blootliggende kabels, afgebladderde muren, brandonveilige situaties. Om het Binnenhof te behouden, moest het grondig worden gerenoveerd.

Wat voor de behuizing geldt, zeggen Dassen en Bikker ruim twee jaar later, geldt ook het ‘huis van de democratie’. Het functioneren van het parlement heeft volgens beiden een opknapbeurt nodig – de lijsttrekkers van oppositiepartij Volt en coalitiepartij ChristenUnie trekken daarom samen op. “Nederland moet de volksvertegenwoordiging krijgen die het verdient”, aldus Dassen.

Roep om verandering

Pleidooien voor politieke verandering klinken de voorbije jaren steeds luider – niet in de laatste plaats vanuit de politiek zelf. Commissies deden concrete voorstellen, onder meer over aandacht voor wetgeving, de uitvoering daarvan en extra ondersteuning van Kamerleden. Het laatste kabinet-Rutte beloofde bij zijn aantreden een nieuwe bestuurscultuur.

Goede voornemens genoeg, maar hoe vertaal je die naar daadwerkelijke verandering? In een initiatiefnota deden Dassen en Bikker dinsdag drie voorstellen. Zo pleiten ze voor meer ‘visiedebatten’ over de richting die Nederland moet inslaan. Daarnaast moet de Tweede Kamer beter worden betrokken bij wetsvoorstellen van het kabinet. De partijen willen daarom naar 250 Tweede Kamerleden. “Met honderd extra Kamerleden krijgen we meer ruimte om de inhoud in te duiken en met mensen in gesprek te gaan”, zegt Dassen.

Met hun plannen willen de partijen nog voor de verkiezingen het debat over de politieke cultuur op gang brengen. Bovendien hopen ze iets van het verloren vertrouwen in de landspolitiek te herwinnen. “Je ziet dat er grote uitdagingen op onze samenleving afkomen, maar dat de volksvertegenwoordiging onvoldoende in staat is daar wet- en regelgeving voor te maken”, analyseert Dassen. “Als mensen weer het gevoel krijgen dat Kamerleden vooruitkijken, zien wat er op ons afkomt en daar een visie op vormen, denk ik dat het vertrouwen ook weer groeit.”

Voorstel 1 – Meer visiedebatten Kamerdebatten gaan te veel over incidenten en de dagelijkse ophef, vinden Volt en CU. Ze pleiten daarom voor ‘visiedebatten’ over grote, maatschappelijke onderwerpen. Kamerleden die zich daarmee bezighouden, kunnen periodiek zo’n debat inplannen en zorgvuldig voorbereiden – door deskundigen uit te nodigen, onderzoek te (laten) doen of op werkbezoek te gaan. Zo’n debat kan bijvoorbeeld over kunstmatige intelligentie gaan, oppert Dassen. “Hoe gaat dat onze samenleving over tien, twintig jaar opschudden? En zijn we daar wel klaar voor?” Bovendien kunnen Kamerleden in visiedebatten laten zien welke richting ze op willen, zegt Bikker. “Misschien verschillen we inhoudelijk van mening, maar dit is wel de plek om het daarover te hebben.”

Voorstel 2 – Samen wetten maken Als een minister met een nieuwe wet komt, moet de Tweede Kamer daar veel vroeger bij worden betrokken. Volgens Bikker gebeurt dat nu te laat, waardoor het parlement hooguit nog dingen kan wijzigen. “We willen eerder kunnen vragen: welk probleem lost deze wet eigenlijk op?” In plaats van kant-en-klare pakketjes moet het kabinet daarom eerst de hoofdlijnen van een nieuwe wet sturen. Daarover gaan parlementariërs vervolgens in gesprek – met elkaar en met experts – om te voorkomen dat de wet later problemen oplevert, zoals bij de toeslagenaffaire. Na acht weken stuurt de Kamer een beoordeling met eventuele voorstellen naar het kabinet. Aan de hand daarvan wordt de wet verder in elkaar gezet.

Voorstel 3 – 250 Kamerleden Om hoge werkdruk, extra taken en contact met kiezers te kunnen volhouden, werd de Tweede Kamer in 1956 flink uitgebreid: van 100 naar 150 zetels. Precies om diezelfde redenen, en omdat Nederland een relatief klein parlement heeft, moet dat nu opnieuw gebeuren, menen Volt en CU. De partijen willen daarom naar 250 Tweede Kamerleden. “Ik wil het land in kunnen én stevig de wetgeving induiken”, zegt Bikker. “Dat vraagt om een grotere Kamer.” Een kiesdrempel is volgens de indieners niet nodig. Uitbreiding van de Kamer is vaker geopperd, maar vooralsnog vergeefs. Het vergt een grondwetswijziging die jaren kan duren. Bovendien was er tot op heden geen meerderheid voor zo’n plan.

Lees ook:

Omtzigts partij wil de bestuurscultuur in Den Haag veranderen. Maar verwacht geen makkelijke oneliners

Pieter Omtzigt begint een eigen partij, maakte hij zondagavond bekend. Waar staat hij voor? Profiel van de favoriete ‘onderzoekspoliticus’ in de Tweede Kamer, die ideologisch toch nooit echt brak met het CDA.