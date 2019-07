Volgens het ministerie is er niets aan de hand met subsidies Forum voor Democratie

Het ministerie van binnenlandse zaken gaat voorlopig geen onderzoek doen naar mogelijke fraude met partijsubsidies bij Forum voor Democratie. Volgens het ministerie is dat niet nodig, omdat de boeken van Forum er goed uitzien. “Wij zien geen aanleiding dat subsidiegeld onrechtmatig is besteed”, aldus een woordvoerder van binnenlandse zaken.

Forum voor Democratie zette woensdag zijn medeoprichter Henk Otten uit de partij, met de zware beschuldiging dat hij vermoedelijk fraude heeft gepleegd met overheidssubsidies voor politieke partijen. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft de jaarcijfers over 2018 van Forum al kunnen inzien. Daar is de – voorlopige - conclusie getrokken dat Forum ‘tijdig en correct verantwoording heeft afgelegd’ over de subsidies die de partij over 2018 ontving.

Boekhouding inleveren

Net als andere politieke partijen moest Forum voor Democratie voor 1 juli de boekhouding inleveren over de besteding van overheidssubsidies. Het eerste oordeel van het ministerie is positief. In theorie kan het ministerie de eigen accountants van de Audit Dienst Rijk (ADR) een aanvullende ‘review’ laten doen van de subsidies van Forum voor Democratie. Maar daar is geen concrete aanleiding toe, zegt de woordvoerder.

Alleen over dat deel van hun inkomsten moeten partijen verantwoording afleggen. Hoe zij contributies en giften onder de 4500 euro besteden, mogen zij intern beslissen.

Interne kwestie

De strijd binnen Forum over de besteding van geld lijkt daarmee vooral een interne kwestie. Fractievoorzitter Thierry Baudet heeft al sinds dit voorjaar een hoogoplopende strijd met Henk Otten, tot dan toe de tweede man van de partij, die Forum hielp opbouwen.

Otten zelf zegt dat hij vandaag aangifte doet wegens smaad. De ruzie met Baudet en het partijbestuur gaat daarbij een nieuwe fase in, waarin Otten op zijn beurt ook het partijbestuur beschuldigt van financiële wanpraktijken.

Zo heeft volgens Otten de partij een extreem dure verkiezingscampagne gevoerd voor de gemeenteraad in Amsterdam, zo schrijft hij op Twitter. “De campagne kostte 450.000 euro voor drie raadszetels”. Dat is ruim vier keer zoveel als de campagne van concurrent VVD in de hoofdstad kostte.

Forum was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Henk Otten doet aangifte tegen Forumleider Thierry Baudet

Senator Henk Otten, voormalig penningmeester van Forum voor Democratie, doet aangifte tegen Forumleider Thierry Baudet wegens smaad. Hij kondigt aan ook aangifte te doen tegen kopstukken Rob Rooken en Paul Fentrop.