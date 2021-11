Volgens De Jonge gaan we 2G-beleid ‘echt wel gebruiken deze winter', maar de Kamer blijft twijfelen

Pas volgende week behandelt de Tweede Kamer de drie wetten over coronatoegangsbewijzen. Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk om ze al begin december in te voeren, zoals het demissionaire kabinet wilde.

De wetten moeten ook nog door de Eerste Kamer en, net als in de Tweede Kamer, is steun daar hoogst onzeker.

Twee van de drie wetten zijn nodig om coronatoegangsbewijzen te kunnen invoeren op de werkvloer en in het hoger onderwijs. De derde gaat over 2G-beleid in onder meer de horeca en niet-essentiële winkels. Wordt die laatste aangenomen, dan mogen op die plekken alleen nog gevaccineerden en mensen die van corona zijn genezen naar binnen.

Een aantal Tweede Kamerfracties zegt tijd nodig te hebben om het grote pakket wetgeving goed te bestuderen.

De cijfers dalen allesbehalve

Dat de wetten vertraging oplopen, maakt voor het kabinet geen groot verschil. Uitbreiding van de toegangsbewijzen is vooral een middel voor de langere termijn, als de besmettings- en ziekenhuiscijfers stukken lager liggen. Het kabinet had gehoopt dat die cijfers na drie weken van beperkingen zouden zijn gedaald, maar dat is nog allesbehalve het geval.

Het OMT ziet coronatoegangsbewijzen als ‘een middel om risico’s te beperken bij opening van sectoren, en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden, zoals de basisregels en collectieve maatregelen’.

Toch is demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge van zins om toegangsbewijzen in te zetten. Maandag zei hij: “We zullen een 2G-beleid echt wel gaan gebruiken deze winter.” Om daar later aan toe te voegen: “Als de Tweede Kamer het ermee eens is.”

Het zou de eerste keer zijn dat het kabinet zijn verlies moet nemen

En dat is nog maar de vraag. Alleen VVD en D66 zijn uitgesproken voor. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie hebben (grote) bezwaren. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei tijdens het partijcongres dit weekend te vrezen dat 2G polarisatie in de samenleving zal aanwakkeren.

Gisteren voegde Volt zich bij de tegenstanders. En de PvdA, die er het meest welwillend tegenover staat, wil eerst zien of een lockdown de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen omlaag brengen. Op de werkvloer zien de sociaaldemocraten het middel niet zitten.

Mocht de PvdA de plannen al steunen, dan moet ook de ChristenUnie instemmen, wil er een meerderheid zijn in de Eerste Kamer.

Mochten de wetten stranden in het parlement, dan is het voor het eerst dat het kabinet zijn verlies moet nemen voor zo’n belangrijk middel in de coronabestrijding.

Het onderwijs, de horeca, de vakbond: ze zien er niets in

Terwijl beide Kamers grote twijfels hebben bij toegangsbewijzen, is een meerderheid van de Nederlanders voor, bleek uit een peiling van I&O een week geleden. 55 procent van de Nederlanders steunt 2G-beleid, 31 procent is tegen.

Sectoren die het aangaat, zijn kritischer. Het hoger onderwijs noemt een toegangsbewijs ‘niet proportioneel’ en ‘onuitvoerbaar’, Koninklijke Horeca Nederland maakt stampij, vakbond FNV is fel tegen toegangsbewijzen op de werkvloer. Werkgeversbond VNO-NCW vindt het goed dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om een QR-code te vragen, maar vindt dat de verantwoordelijkheid om te werken met toegangsbewijs niet eenzijdig bij ondernemers moet liggen.

Precies dat was de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel. Het kabinet besloot daarop de wet te wijzigen: voortaan bepaalt het ministerie of een toegangsbewijs verplicht wordt of niet.

Ook maakt het kabinet op advies van de Raad een uitzondering op het toegangsbeleid voor mensen die in het ziekenhuis een bezoek brengen aan een naaste die op het punt staat te overlijden. Ongevaccineerden mogen ook advocaten en vertrouwenspersonen blijven bezoeken.

Je niet laten vaccineren is ‘niet vrijblijvend’

De Raad van State onderschrijft de noodzaak van de toegangsbewijzen, als aanvulling op het bestaande coronabeleid. Hoewel ze individuele rechten beperken, acht de kabinets­adviseur de wetten ‘onder voorwaarden toelaatbaar’.

De Raad schrijft: “Daarbij geldt dat de beslissing om zich niet te laten vaccineren weliswaar gerespecteerd moet worden, maar tegelijkertijd niet geheel vrijblijvend is vanwege de gevolgen voor anderen en in het bijzonder voor de zorg.”

