Volg hier de parlementaire verhoren over de Toeslagenaffaire

Vanaf maandag verhoort de parlementaire onder­vragingscommissie kinderopvangtoeslag ambtenaren en (oud-)politici, betrokken bij wat de Toeslagenaffaire is gaan heten. Lees hier een reconstructie van wat er gebeurd is, en bekijk verhoren via onderstaande speler.

Voor dinsdag staat ermaar één verhoor op het programma, maar wel een bijzondere. Sandra Palmen-Schlangen is pas vorige week opgeroepen voor verhoor, toen uitkwam dat zij al begin 2017 oordeelde dat de Belastingdienst alle perken te buiten was gegaan in een fraudeonderzoek.