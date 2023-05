Vol zelfvertrouwen zeilt BBB de Eerste Kamer binnen, ook links houdt er macht

Veelzeggend beeld: BBB-fractievoorzitter Ilona Lagas staat in de koffiekamer van de Eerste Kamer na te praten over de verkiezingsuitslag. Zestien zetels heeft haar partij zojuist veroverd, vanuit het niets is BBB met kop en schouders de nummer één geworden.

Vol zelfvertrouwen is BBB de Eerste Kamer binnengezeild. Groter dan de fusiefractie van GroenLinks-PvdA (veertien zetels). Groter dan regeringspartij en tot nu toe eeuwige verkiezingswinnaar VVD (tien zetels). De uitslag stemt BBB meer dan tevreden.

De oppositie maakt zich breed

De 67-jarige Lagas weet onmiddellijk uit te stralen dat niemand om haar fractie heen kan. Ze heeft de pers te woord gestaan, maar is daarna aan een minstens zo belangrijke missie begonnen: laten zien dat het kabinet-Rutte in de nieuwe Eerste Kamer zeer afhankelijk is van de oppositie.

Dus is er meteen een uitgebreid onderonsje met Paul Rosenmöller van GroenLinks-PvdA. In de koffiekamer worden de contacten gelegd tussen de leiders van de twee belangrijkste oppositiepartijen op rechts en op links. Het kabinet mag het zien: de oppositie maakt zich breed.

Nieuwe politieke verhoudingen zijn zichtbaar geworden in Den Haag. Dinsdag kozen leden van de nieuwe Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer.

De nieuwe realiteit is dat geen enkele partij als enige de sleutel in handen heeft. Geen enkel blok kan van zichzelf eenvoudig een politieke discussie naar zich toe trekken. Er zal en er móet samengewerkt worden. Wetgeving is anders niet mogelijk. Dat gaat ook zijn weerslag hebben op de Tweede Kamer.

Beeld Bart Friso

Coalitie heeft een nog smallere basis

Premier Mark Rutte zal met die uitslag enigszins gerust zijn. Zijn coalitie heeft een nog smallere basis gekregen dan eerder al. Maar op de valreep heeft de coalitie er nog twee zetels bij weten te sprokkelen. Het zijn 24 zetels geworden in plaats van 22 uit de prognose. Ondanks dat blijft de teleurstelling voor de coalitiepartijen groot.

Het plusje komt door samenwerking tussen de coalitiepartijen bij het ingewikkelde spel om de restzetels. CDA en ChristenUnie krijgen er daardoor beide een zetel erbij. Er was zelfs nog ruimte over om de SGP te helpen, die dankzij de stem van een Statenlid van de ChristenUnie in Zeeland ook een hele extra zetel heeft ontvangen.

Al heeft het kabinet een groot probleem in de Eerste Kamer, toch houdt premier Rutte flexibele armslag. De coalitie kan zowel over rechts als over links steun vergaren. Beide opties blijven open. Het betekent anderzijds dat de eindeloze meningsverschillen binnen de coalitie over bijvoorbeeld stikstof en migratie, zich verder kunnen voortslepen. De druk om het via de ene of juist de ander boeg op te lossen zal niet van buitenaf gaan komen.

Edith Schippers, fractievoorzitter van de VVD, noemt het alvast een “hartstikke goed idee” om samen te werken met de BBB, zegt ze in een eerste reactie. Schippers keert terug in de politiek, na zes jaar afwezigheid. Ze is blij dat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie “nog alle kanten op kan, als we het land maar vooruit helpen”.

Links is verliezer van de dag

Veel zal afhangen van de opstelling van BBB. “Wij zijn heel constructief”, zegt Lagas, die tegen iedereen die het horen wil benadrukt dat BBB “geen rechtse partij, maar een middenpartij is”. Tegelijkertijd benoemt ze waar BBB een streep trekt. “We moeten niet nog meer mensen hier naartoe halen en niet nog meer natuur erbij”. Dat is niet uitvoerbaar, vindt BBB.

Ondertussen is de linkse oppositie de verliezer van de dag. De fractie GroenLinks-PvdA had al helemaal gerekend op een debuut als fusiefractie met vijftien zetels. Maar door een rebellerend GroenLinks-Statenlid in Zuid-Holland is de glans van dat debuut er wat af. Het worden er opeens maar veertien. Het Statenlid stemde op Volt, die daardoor een tweede zetel geschonken kreeg. “Maar over links kabinetsbeleid bijbuigen blijft mogelijk”, stelt Rosenmöller vast. Het kabinet heeft sinds dinsdag precies veertien zetels tekort in de Eerste Kamer om wetten aangenomen te krijgen.

Lees ook:

Bezorgde D66-leden willen dat Kaag doorgaat

D66-leden zijn ongerust over de situatie van het gezin van Sigrid Kaag. Een steunbetuiging voor Kaag is al bijna 1700 keer ondertekend.