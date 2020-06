Visser opnieuw onder vuur vanwege mist rond marinierskazerne

De Tweede Kamer is ontstemd over het nieuws dat staatssecretaris Barbara Visser van defensie in het geheim veel langer naar een alternatieve locatie voor de marinierskazerne in Doorn zocht dan ze tot nu toe heeft toegegeven. Visser zal de Kamer in ieder geval per brief tekst en uitleg moeten geven. Mogelijk komt komende week een debat over de kwestie.

Aanleiding voor de ergernis in de Kamer is een publicatie in de Volkskrant van zaterdag, waaruit blijkt dat de staatssecretaris achter de schermen ruim anderhalf jaar lang zocht naar een nieuw onderkomen voor de mariniers. Tegen de Kamer heeft Visser gezegd dat het om niet meer dan een half jaar ging.

Deze onthulling is pijnlijk voor de staatssecretaris, omdat de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de kazerne naar Vlissingen haar eerder in politieke problemen bracht. In een Kamerdebat over de kwestie, februari dit jaar, maakte Visser richting de Kamerleden en boze Zeeuwse bestuurders vele malen excuses. Ze erkende dat ze publiekelijk had moeten spreken over haar twijfels bij de verhuizing naar Zeeland. Visser mocht ternauwernood aanblijven als staatssecretaris; de hele oppositie diende een motie van afkeuring tegen haar in.

Tijdens dat debat waren Kamerleden nog in de veronderstelling dat het ministerie van defensie in mei 2019 ‘het formele alternatievenonderzoek’ startte naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Uiteindelijk koos Visser voor Nieuw-Milligen. De Volkskrant legde de hand op vertrouwelijke defensiestukken, waaruit blijkt dat het ministerie al medio 2018 de zoektocht naar een alternatieve locatie begon. Op 6 juni dat jaar stelde Visser PvdA’er Co Verdaas (kortstondig staatssecretaris in het kabinet-Rutte II) aan als een soort verkenner. Hij onderzocht onder andere of de kazerne toch in Doorn kon blijven.

Eind 2018 kwam Rotterdam in beeld als nieuwe locatie. Volgens informatie van de Volkskrant sprak burgemeester Ahmed Aboutaleb erover met Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Kramer. In mei 2019 waren zeven concrete Rotterdamse locaties in beeld waar de marinierskazerne naartoe zou kunnen verhuizen. Tijdens het Kamerdebat, eerder dit jaar, zei Visser iets anders. Pas ‘in het najaar van 2019' kwam ‘vanuit Rotterdam het gesprek op gang over de vraag of Rotterdam een geschikte locatie zou zijn’.

‘Verkeerde conclusie’

Het ministerie vindt dat de krant de verkeerde conclusie trekt. Het ‘formele alternatievenonderzoek’ startte in mei 2019, alles wat daarvoor gebeurde was volgens Defensie niet meer dan ‘een verkenning'. Het ministerie laat ook weten dat de staatssecretaris zich tijdens dat debat heeft ‘versproken'. Ze zei dat Rotterdam in het najaar van 2019 in beeld kwam, dat had najaar 2018 moeten zijn.

Met deze reactie is de kou voor Visser niet uit de lucht. “De staatssecretaris van Defensie blijkt ons niet eerlijk geïnformeerd te hebben over de marinierskazerne”, zegt SP’er Sadet Karabulut. Ze wil ook duidelijkheid over de betrokkenheid van defensieminister Anke Bijleveld. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het kabinet heeft Zeeland geschoffeerd”. PvdA’er John Kerstens spreekt van een cultuur bij Defensie van “zo stiekem als kan in plaats van zo transparant mogelijk”.

In Zeeland overheerst berusting in de situatie. De provincie onderhandelt momenteel met het rijk over compensatie voor de misgelopen kazerne. Commissaris van de koning Han Polman zei eerder dat staatssecretaris Visser Zeeland heeft ‘bedrogen'. Zijn woordvoerder zegt nu: “Je kunt niet in boosheid blijven hangen. We moeten vooruit.”

RTL Nieuws meldde vrijdag dat die onderhandelingen in een ver gevorderd stadium zijn. Zeeland zou kunnen rekenen op een zwaarbeveiligde gevangenis, een rechtbank en een expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit. Bovendien moet de provincie veel beter bereikbaar worden per trein. Voor de zomer moet er een akkoord liggen tussen het kabinet en Zeeland.

Lees ook:

Wientjes gaat compensatie Zeeland voor marinierskazerne afhandelen

Wientjes ziet het als een uitdaging om te “komen tot een voorstel dat wel heel erg tegemoetkomt aan de zorgen van Zeeland”. Hij wil met veel mensen praten om een beeld te krijgen van wat een goede compensatie zou zijn.

Boos Zeeland legt Rutte op de grill

De premier is op aandringen van zijn eigen VVD naar Zeeland gekomen om aan de boze inwoners uit te leggen waarom de marinierskazerne toch niet komt. Tegen honderden aanwezigen zegt hij: “Ik weet zeker dat u heel boos bent. Ik lach vanavond niets weg.”