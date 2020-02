Visser gaat diep door het stof: excuses aan de Zeeuwen en Kamer over kazerne

Met vier bussen vol verontwaardiging zijn ze naar de Tweede Kamer gereden, bij de eerste Zeeuwse zonnestralen. Honderddertig leden van de Provinciale Staten, gemeenteraadsleden en boze burgers uit Zeeland. Ze vullen met gemak de tribune tijdens het debat met staatssecretaris Barbara Visser. Ook in de grote Statenpassage staan tv-schermen met rijen stoelen ervoor.

Zeeland is boos. De Zeeuwen willen weten waarom de marinierskazerne niet naar hun provincie komt.

Afgelopen week besloot het kabinet dat de nieuwe Admiraal De Ruyterkazerne niet in Vlissingen komt. Enigszins met meel in de mond: het is een voorgenomen besluit, zo klonk het. Eerst moet het kabinet de compensatie zoeken voor de provincie, die veel heeft geïnvesteerd in de voorbereiding. Daarvoor wordt zelfs een ‘gezant’ afgevaardigd.

De Zeeuwen geloven er niet meer in. Acht jaar is er over de kazerne onderhandeld. Voor het kabinet gaf uiteindelijk de wens van de mariniers de doorslag, naast financiële motieven. Staatssecretaris Visser van Defensie vreest leegloop van het elitekorps bij een gedwongen verhuizing.

Een motie van afkeuring, zelfs een motie van wantrouwen

De toon van het debat is al snel gezet. Zeeland is bedonderd, echoot de oppositie de Zeeuwse commissaris van de koning. “Dit is misleiding en onbehoorlijk bestuur”, zegt SGP-leider Kees van der Staaij. Hij overweegt voor de tweede keer in zijn twintigjarige Kamerlidmaatschap een motie van afkeuring, of zelfs een motie van wantrouwen. Zover is het alleen nog niet.

De coalitiepartijen zijn milder. CDA’er Martijn van Helvert kan zich voorstellen dat Zeeland zich bedonderd voelt, nu de marinierskazerne alsnog naar Nieuw-Milligen gaat. D66, VVD en de ChristenUnie willen vooral dat het kabinet goede compensatie regelt voor de onbehoorlijke manier waarop met Zeeland is omgegaan. Pas dan willen zij hun oordeel geven over het optreden van de verantwoordelijk staatssecretaris.

Visser biedt in haar antwoordt aan de Kamer meteen excuses aan. “Dit is nooit mijn intentie geweest.” Al in 2017 zouden haar signalen van onvrede hebben bereikt uit het Korps Mariniers. In mei 2019 deed ze al onderzoek naar alternatieve locaties voor de kazerne. Op dat moment, reflecteert ze nu, had ze de Zeeuwen zeker deelgenoot moeten maken van haar twijfel. Visser zegt te begrijpen dat ze het beschadigde vertrouwen in haar moet herstellen. “Niet alleen met woorden, maar met daden.”

Het debat duurt nog tot vier uur.

