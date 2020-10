Vijf vragen aan de Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag

Denkt u dat nu eindelijk alles over de affaire Kinderopvangtoeslag boven water komt?

“Dat weten we niet. We richten ons op de periode tussen 2013 en november 2019. Alle informatie die gedurende ons onderzoek nog naar buiten komt, zullen we vorderen. We realiseren ons dat er steeds nieuwe informatie boven water kan komen. Daarom noemen we het ook een onderzoek naar een bewegend doel. We krijgen alle documenten, maar het werkt wel zo dat je alleen krijgt waar je naar vraagt.”

Wat wil de commissie uiteindelijk bereiken?

“Ons doel is vragen te beantwoorden die tot op de dag van vandaag niet zijn beantwoord. Zoals de vraag waarom is er nooit gereageerd op de signalen dat er zaken fout gingen? Wie wist wat, wat deden de betrokken ambtenaren en welke keuzes hebben de bewindspersonen gemaakt? We willen deze antwoorden krijgen en te weten komen waarom niet eerder is ingegrepen en waarom de dingen nu nog steeds gebeuren.”

De commissie trekt geen conclusies en doet geen aanbevelingen voor de toekomst. Waarom niet?

“De commissieleden voelen zich de laatste tijd meer een verzameling rechercheurs dan politici. We doen een feitenonderzoek aan de hand van alle documenten en verhoren. Daardoor komt er een fotografisch beeld naar boven van hoe het fraudebeleid tot stand kwam, hoe het zich ontwikkelde en wat de uitwerking ervan was. Het is vervolgens aan de politiek om daaruit conclusies te trekken.”

U verhoort in dit onderzoek geen gedupeerde ouders. Is dat geen gemiste kans?

“Ik denk dat het heel helend werkt voor ouders om te weten hoe de toeslagenaffaire heeft kunnen gebeuren. Dat geldt ook voor ouders die tijdens deze kerst nog dik in de financiële ellende zitten. Onze ambitie is dat wij als commissie de vragen van deze ouders gaan stellen. Ambtenaren en politici moeten onder ede antwoord geven. Het gaat om vragen als: wanneer heeft u het eerste signaal ontvangen dat het fout zat, wat heeft u daarmee gedaan en heeft u zelf wel eens een gedupeerde ouder gesproken? Uit mijn vorige baan, als Officier van Justitie, weet ik dat dit type verhoren heel betekenisvol kan zijn.”

Het onderzoeksrapport verschijnt half december, vlak voor het kerstreces. Daarna staat de politiek in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Kan het parlement nog wel iets met uw rapport doen?

“Onze ambitie is dat er zeker wat mee gebeurt. We gaan het maximale eruit halen, en dat is nu al heel wat. “

Het onderzoek De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag hoort vanaf 16 november onder ede een lange lijst aan topambtenaren en (ex-)politici die in het verleden betrokken waren bij het beleid en de uitvoering rond de kinderopvangtoeslag. De meest opvallende namen zijn premier Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher. Het kabinet Rutte 2 besloot vanaf 2013 hard in te zetten op de aanpak van (vermeende) fraude. Rutte stelde daartoe de ministeriële commissie fraudeaanpak in, Asscher was daar als vicepremier en toenmalig minister van sociale zaken nauw bij betrokken. Ook Eric Wiebes (VVD), huidig minister van economische zaken en klimaat en destijds staatssecretaris van financiën, wordt gehoord, net als de huidige minister van financiën Wopke Hoekstra. Ook voormalig staatssecretaris van sociale zaken Tamara van Ark en de oud-staatssecretarissen van financiën Frans Weekers en Menno Snel moeten voor de commissie verschijnen. Daarnaast zijn verschillende (oud-)topambtenaren van de ministeries van financiën en sociale zaken opgeroepen voor verhoor onder ede.

