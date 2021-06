Vier opvallende punten uit de vernietigende Omtzigt-notitie

1. Omtzigt voelt zich onveilig en niet gewaardeerd binnen zijn eigen partij

In de memo staat dat Omtzigt weet hoe er in interne CDA-appberichten over hem werd gesproken. Daarbij werden woorden gebruikt als ‘gestoord, ziek, teringhond en psychopaat’. De appberichten zijn als bijlage toegevoegd aan het document. Hierover schrijft Omtzigt: “Een aantal zaken kan ik beter mondeling toelichten. Maar op het gebied van die onveiligheid, waarover ik het moeilijk vind om te praten, verwijs ik jullie naar een memo van een fractiemedewerker die is toegevoegd aan dit memo (bijlage 8). Dat geeft een zeer expliciet beeld. Bij de situatie waarin ik me onveilig voel, herken ik de onderliggende waarden en normen van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen.”

Bovendien zouden teleurgestelde CDA’ers op de avond van de verkiezingen, na bekendmaking van de nederlaag van de partij, Hitler-snorren op zijn verkiezingsposter hebben getekend. Zij zouden het verkiezingsverlies aan hem wijten. Als bij het actualiteitenprogramma Op1 de campagneposters van Omtzigt in beeld komen, appt een partijgenoot: ‘Focking Eikel met die Nazi posters’.

2. Partijgenoten die Omtzigt steunden, werden daarvoor gestraft

Omtzigt schrijft ook dat bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart aan potentiële kandidaten werd gevraagd of zij Omtzigt steunden. Kandidaten die hier bevestigend op hebben geantwoord, maakten geen kans om hoog op de CDA-lijst te komen, zo valt te lezen op pagina 64 van het document:

“Tijdens de lijsttrekkersverkiezing was er sprake van boosheid tussen collega’s onderling. Medewerkers die op Pieter Omtzigt hadden gestemd, kregen vervelende reacties, wat soms zelfs leidde tot kort genegeerd worden.”

3. Omtzigt vindt dat het lijsttrekkerschap hem op oneerlijke wijze is ontnomen

Ook staat in het document te lezen hoe partijvoorzitter Rutger Ploum zijn belofte zou hebben gebroken om Omtzigt lijsttrekker te maken als Hugo de Jonge er toch van zou afzien. Toen De Jonge inderdaad stopte, werd niet Omtzigt maar Wopke Hoekstra naar voren geschoven. Omtzigt heeft, naar eigen zeggen onder druk gezet, uiteindelijk toegegeven.

Omtzigt schrijft: “Ik ben ziedend, omdat ik de tijd niet kreeg die Wopke nu wel wordt gegund. Ondanks de belofte van Rutger ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker. Hoewel er die avond nog overleg is met Richard van Zwol erbij die mij dan bijstaat, ga ik aan het eind van de avond diep teleurgesteld weg. Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in.”

4. Twijfels over de financiering van het CDA

Een ander opvallend fragment betreft de sponsoring van het CDA. Omtzigt schrijft daar ‘apart en vertrouwelijk op terug te komen’. Wel geeft hij aan dat het voldoende is om op te merken dat bijna 1 miljoen van het campagnebudget van drie sponsoren lijkt te komen. Omtzigt: “Die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die in Wopkes New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. Daar heb ik moeite mee. En het maakt het CDA kwetsbaar.” Volgens Omtzigt hebben de financiers er ook bij het partijbestuur op aangedrongen om Hugo de Jonge te vervangen als lijsttrekker, omdat die te weinig aansprekend zou zijn.