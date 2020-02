Verzet in het CDA tegen regionale samenwerking met Forum voor Democratie

De samenwerking met Forum voor Democratie in de provincie Brabant, doet oude discussies herleven in het CDA. Voorlopig geeft de partijtop groen licht.

Hoe kan het CDA ooit samenwerken met Forum voor Democratie? vraagt voormalig CDA-kandidaat-Kamerlid Dave Ensberg zich af. “Ik ben geen lid geworden van het CDA om mijn partij een coalitie te zien vormen met een partij die mijn gemengde gezin beschouwt als het symbool van homeopathische verdunning van het boreale ras”. Doe het niet, smeekt Ensberg zijn partij. De Brabantse christen-democraat met Surinaamse wortels is een van de eersten die zich roerden, na het nieuws dat CDA en VVD met FvD onderhandelen over een nieuw provinciebestuur.

Ensberg voorspelt zijn partij een herhaling van het trauma van tien jaar geleden, toen het CDA nationaal in zee ging met de PVV. “Dat heeft onze partij verscheurd. Ik hoop niet dat zo’n fout nog een keer wordt gemaakt”, waarschuwt hij in het Brabants Dagblad. “Forum voor Democratie is Thierry Baudet, die uitspraken doet die rabiaat zijn, seksistisch, fascistisch en racistisch. Partijleden die daar geen afstand van nemen, legitimeren zulke uitspraken.”

Politieke mijlpaal voor Forum

Het CDA kan zich schrap zetten, nu in Brabant een provinciebestuur gesmeed wordt van VVD, CDA en Forum voor Democratie. Als dat college er komt, is dat een politieke mijlpaal, niet alleen voor Forum zelf. De partij van Thierry Baudet zou dan voor het eerst echt een buit binnenhalen na de grote zege bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorig voorjaar.

Eerdere pogingen om in Zuid-Holland mee te besturen liepen mis door omstreden uitspraken van Thierry Baudet over buitenlanders die vrouwen verkrachten. Nu wordt onderhandeld terwijl hij net weer een storm van protest heeft ontketend met beschuldigingen over Marokkanen die vrouwen lastigvallen.

Forum bestuurt nu wel al mee in Limburg. Maar dat college geldt als een geval apart, door de ‘extraparlementaire’ samenstelling. Besturen in Brabant wordt de echte testcase voor samenwerking met Forum, en kan een voorproefje zijn voor de kabinetsformatie van 2021.

Terwijl het binnen de VVD nog stil is, roeren CDA’ers zich. Oud-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, de twee dissidenten in de tijd dat het CDA met de PVV samenwerkte, hebben direct aan de bel getrokken. “Onbegrijpelijk”, vindt Ferrier de avances richting Forum. “Heeft het CDA dan niets geleerd?”, aldus Koppejan, die partijgenoten oproept hun stem te laten horen.

Lokaal is het iets anders

Van de partijtop krijgt de samenwerking in Brabant voorlopig groen licht, valt op te maken uit de woorden van CDA vice-premier Hugo de Jonge. Hij zei eerder dat hij op landelijk niveau ‘niet ziet gebeuren’ dat het CDA met Forum in zee gaat. Maar lokaal is dat iets anders, zegt De Jonge nu. Dat beslist de afdeling.

De Jonge veroordeelt enerzijds de ‘ranzige tweet’ van Baudet, maar begrijpt ook de argumenten van de Brabantse CDA-fractie. “In Brabant hebben boeren het gevoel dat ze in de knel raken”, aldus de vice-premier in De Telegraaf. Met Forum samen verwacht het CDA de boerenbelangen beter te kunnen dienen, nu de provincie daar over stikstof lastige besluiten moet nemen.

Ook bij de VVD is er groen licht, van VVD-leider Mark Rutte. “Wij sluiten geen partijen uit, behalve de PVV”, zei Rutte vrijdag. Dat geldt ook landelijk, zei hij. De fractie van de VVD verkeerde vorige week wel nog in opperste staat van verontwaardiging over de racistische tweet van Thierry Baudet. Rutte riep Baudet vrijdag op om daar meer afstand van te nemen. “Hij zat er helemaal naast. Zet dat dan recht. Dat heeft hij niet ruimhartig genoeg gedaan.”

