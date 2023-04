Verwachte toename asielzoekers kan tot nieuwe spanningen leiden binnen het kabinet

Het wordt de komende maanden opnieuw spannend bij het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens via de NOS gelekte cijfers is de verwachting dat er dit jaar tussen de 67.000 en 76.000 asielzoekers in Nederland aankomen. Dat zijn er minstens 16.000 meer dan staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) in november verwachtte.

Complete cijfers De complete zogeheten Meerjaren Productie Prognose, waar de gelekte cijfers uit komen, gaat op zijn vroegst over een week naar de Tweede Kamer. Het is een document met pagina’s aan tabellen en cijfers, vergezeld van een brief van de staatssecretaris met de voorspellingen die hij het meest waarschijnlijk acht.

Omdat het om gelekte cijfers gaat, willen Kamerleden nog niet reageren. De enige die er iets over wil zeggen is VVD’er Ruben Brekelmans. Op Twitter pleit hij, niet voor de eerste keer, voor een drastische verlaging van het aantal mensen dat in Nederland asiel kan aanvragen. Desnoods door de eigen grenzen tijdelijk te sluiten. Ook het CDA denkt in die richting.

‘De instroom is niet het probleem’

Dat zijn echter maatregelen waar coalitiepartners ChristenUnie en D66 absoluut niet mee akkoord willen gaan. Het probleem is niet een te grote instroom, vinden zij, maar een gebrek aan politieke wil om de problemen in de asielopvang en op de woningmarkt op te lossen.

In het coalitieakkoord staat weliswaar dat er ‘grip moet komen op migratie’, maar dat is volgens Anne-Marijke Podt van D66 iets heel anders dan maatregelen afkondigen die het mensen belet naar Nederland te reizen. “Dit heeft alles te maken met de manier waarop we dit organiseren – dáár moeten we wat aan doen”, zei ze eerder in een Kamerdebat over het onderwerp.

Een mede door coalitiepartners VVD en CDA ondertekende motie van JA21 die het kabinet oproept asielzoekerscentra te openen buiten de Europese Unie, noemde het D66-kamerlid eerder een proefballon.

Die asielzoekerscentra, bijvoorbeeld in veilige Afrikaanse landen, zouden moeten voorkomen dat mensen zonder uitnodiging naar Nederland reizen. Wie dat toch doet zou meteen op het vliegtuig terug moeten worden gezet.

Ruttes belofte kwam niet uit

Maar een dergelijke afspraak ligt er nog lang niet. En dat terwijl premier Mark Rutte de VVD-fractie vorig jaar plechtig beloofde dat hij zich ‘persoonlijk’ in zou zetten om de asielinstroom omlaag te brengen. Die belofte deed hij omdat zijn fractie weigerde in te stemmen met de spreidingswet. Met die wet wil het kabinet regelen dat asielzoekers eerlijk over het land kunnen worden verdeeld.

De spreidingswet ligt nu bij de Kamer, maar de vraag is of de VVD nog steeds wil instemmen als blijkt dat er aan de plechtige belofte van hun partijleider niet kan worden voldaan. Tijdens het debat over de Statenverkiezingen, vorige week, legde fractievoorzitter Sophie Hermans onomwonden op tafel dat het geduld van de VVD op dit dossier opraakt. “Dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag”, klonk het.

Als de VVD niet instemt, dan ligt opnieuw de vraag op tafel wat D66 en de ChristenUnie gaan doen. In het najaar riep een groep boze ChristenUnie-leden de partijtop al op om het vertrouwen in de VVD op te zeggen, vanwege het gesteggel over de spreidingswet.

Ook D66-leden willen dat hun partij niet te veel toegeeft aan de VVD als het gaat om de opvang van asielzoekers. De democraten zien juist kansen, bijvoorbeeld omdat Nederland dan ook de vele personeelstekorten kan oplossen.

