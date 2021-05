Vertrekkend 50Plus-voorzitter Jan Nagel roept Liane den Haan haar zetel terug te geven aan de partij

Tijdens zijn afscheid als voorzitter van 50Plus heeft Jan Nagel opnieuw een oproep gedaan aan voormalig fractievoorzitter Liane den Haan om haar Tweede Kamerzetel terug te geven aan de partij. Volgens Nagel is er sprake van ‘zeteldiefstal’ en hebben kiezers niet op Den Haan gestemd, maar op ‘de merknaam 50Plus’, zo zei hij tijdens de online ledenvergadering van de partij.

Den Haan kondigde afgelopen donderdag haar vertrek aan bij 50Plus, en liet weten als zelfstandig Kamerlid verder te gaan. Dat was het voorlopige sluitstuk van een al langer lopende ruzie tussen Den Haan en de partij. Al tijdens de verkiezingscampagne botste het tussen de lijststrekker en het hoofdbestuur, toen Den Haan aankondigde dat het vasthouden aan een pensioenleeftijd van 65 jaar - een belangrijk speerpunt - ‘volstrekt onhoudbaar’ zou zijn.

Nagel beschuldigde Den Haan er in zijn afscheidsspeech van al voor de verkiezingen bezig te zijn met haar afsplitsing. ‘Na intensief speurwerk’ was hij erachter gekomen dat de website groepdenhaan.nl al op 5 maart van dit jaar was geregistreerd. Dat blijkt echter gedaan door cabaretier Tom Lash, die tegenover RTL Nieuws verklaartdat het om een grap gaat. “Ik had het er met een vriend over dat we eigenlijk te laat in Bitcoin zijn gestapt. En toen kwam het idee om als ‘zekere investering in de toekomst’ vast te speculeren op het afsplitsen van Liane den Haan. En dat bleek een vrij goede inschatting te zijn.” Lash registreerde op de dag van de afsplitsing zelf ook de domeinnaam partijdenhaan.nl.

Nagel ziet nog toekomst in de partij

Volgens Nagel heeft die veranderende boodschap rond de AOW-leeftijd de partij tijdens de verkiezingen ‘genekt’. “Mensen kregen het gevoel dat we onvoldoende voor hun financiële belangen opkwamen.” Tegelijkertijd ziet Nagel wel degelijk nog toekomst voor de partij, ook al heeft deze momenteel geen zetel meer in de Tweede Kamer. In een recent onderzoek door de partij zelf geeft 94 procent van de degenen die eerder 50Plus hebben gestemd aan wel bestaansrecht te zien. Nagel trok de vergelijking met D66, ‘dat ook drie keer op nul zetels heeft gestaan’.

Tijdens de ledenvergadering werd een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter, Peter Schut, riep de partij op ‘de negativiteit achter ons te laten en te richten op wat we nog wel hebben’. De partij heeft nog zetels in Waterschappen, Provinciale Staten en de Eerste Kamer, en richt zich op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Volgens Nagel zal de partij ‘in meer gemeenten gaan meedoen dan ooit’. Tot slot zag hij ook nog een voordeel van het opstappen van Den Haan: nu de partij geen zetels meer heeft in de Tweede Kamer, zal het subsidie krijgen op basis van het aantal zetels in de Eerste Kamer. Omdat de partij daar nog wel twee zetels bezet, kan de partij volgens Nagel 100.000 euro meer verwachten.

