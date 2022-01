Versoepeling op komst na week van noodkreten

Hoeveel uithoudingsvermogen hij denkt dat Nederlanders nog hebben als het gaat om de coronamaatregelen? Nul komma nul, antwoordde premier Mark Rutte de pers afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad. Over versoepelingen was hij “gematigd optimistisch”, zei Rutte ook. Het mag dan ook geen verrassing heten dat het dit weekend uitgelekte OMT-advies voorsorteert op het verder open gooien van de samenleving.

Volgens de wetenschappelijke adviseurs laten de omstandigheden het toe om de horeca en cultuursector weer te openen, zeggen Haagse ingewijden tegen diverse media. Aan het loslaten van de restricties lijken wel voorwaarden te zitten. Zo moeten restaurants en culturele gelegenheden de deuren om 20.00 uur sluiten, zijn er vaste zitplekken, gaat het coronatoegangsbewijs voor deze plekken gelden en zijn mondkapjes verplicht, zeggen ingewijden tegen onder andere NRC en NOS.

Een week vol noodkreten

Maandag gaan betrokken ministers in gesprek over het coronabeleid. Dinsdag volgt de persconferentie. De vermoedelijke versoepelingen komen na een week vol noodkreten en protesten van burgemeesters, theatermakers, horecabazen en provinciale bestuurders. Maar met alleen het openen van de horeca en de cultuursector haalt het kabinet de kou niet uit de lucht. De huidige quarantaineregels leggen het onderwijs lam, ziet de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). 62 procent van de scholen heeft leerlingen naar huis moeten sturen omdat per klas drie of meer kinderen besmet waren, blijkt uit een peiling van de vakbond. In de Randstad ligt dat percentage zelfs boven de 70 procent. In totaal zit bijna een kwart van de leerlingen op het basis- en middelbaar onderwijs in quarantaine vanwege de huidige regels, schrijft AVS.

Het middel schiet zijn doel voorbij, waarschuwden GGD-directeuren afgelopen weekend al in Trouw over de quarantaineregels. Schooluitval zorgt voor enorme gezondheidsschade bij leerlingen, zien de directeuren. Maar met opnieuw een recordaantal besmettingen (zondag registreerde het RIVM 65.393 positieve testen) dreigen de quarantaineregels ook de rest van de samenleving plat te leggen. Volwassenen die net een besmetting hebben doorgemaakt en degenen die een derde prik hebben gekregen hoeven sinds een week weliswaar niet meer in quarantaine als een huisgenoot besmet is, maar nog altijd heeft 45 procent van de 18-plussers geen derde prik gehad. Ouders die niet geboost zijn of niet recentelijk besmet zijn geweest, zijn dus ook aan huis gekluisterd als hun kind positief is getest. Tegelijkertijd is het voor bewindslieden lastig om knopen door te hakken, omdat nog niet bekend is of de laatste ronde verruimingen de druk op de zorg heeft verhoogd.

Versoepelingen op scholen

Toch heeft het kabinet oog voor de situatie van scholen. Het is dramatisch wat het onderwijs nu overkomt, zei onderwijsminister Dennis Wiersma vrijdag. Het land dreigt uit te vallen bij te veel mensen in quarantaine, schetste de nieuwbakken coronaminister Ernst Kuipers ook tijdens zijn eerste persconferentie. En Rutte gaf aan het OMT te hebben gevraagd hoe de regels zo aan te passen dat kinderen toch veilig naar school kunnen. De kans lijkt dus behoorlijk groot dat ook het onderwijs dinsdag kan rekenen op wat meer ademruimte.

Ondertussen kondigt het ene na het andere buitenland aan de coronamaatregelen verder los te laten. De Britse premier Boris Johnson bekijkt zelfs of de quarantaineplicht kan worden losgelaten na een positieve test. En in Spanje, Griekenland en Zuid-Afrika overweegt de regering Covid-19 als de griep te benaderen. “We moeten weer zingen”, zei de Ierse premier Micheál Martin tegen zijn burgers na zijn heugelijke versoepelingsboodschap. Het zal maandag allemaal invloed hebben op de beslissing het kabinet. Betrokken bewindslieden zullen ook de woorden van de oppositie in de eigen Tweede Kamer horen nadreunen die proportionele maatregelen eist.

