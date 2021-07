Veroordeling Wilders ‘minder Marokkanen’-uitspraak definitief

De strafzaak tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak uit 2014 is afgerond. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de veroordeling voor groepsbelediging in stand kan blijven. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

Wilders werd in september vorig jaar in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De politicus deed de gewraakte uitspraken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014. Hij vroeg de aanwezigen of ze “meer of minder Marokkanen” wilden. Nadat het publiek “minder, minder!” begon te scanderen, antwoordde hij: “Dan gaan we dat regelen.” Direct na de uitspraak in hoger beroep ging Wilders in cassatie.

Maar ook in cassatie blijft de veroordeling dus staan. De procureur-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder al de veroordeling in stand te laten.

Lang proces

Het gehele strafproces duurde langer dan gebruikelijk, door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een ongekend felle strijd tussen het Openbaar Ministerie en Wilders en zijn advocaat.

Volgens Wilders was er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken. Het hof was het met het OM eens dat er geen sprake is van een politiek proces. “Het hof ziet geen inmenging van de minister of ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak.” De Hoge Raad ziet daar ook geen aanwijzingen voor en verwierp het protest.

Wilders spreekt na de uitspraak van de Hoge Raad van een 'failliete rechtstaat'. “Ze willen mij de mond snoeren, maar ik zal nooit zwijgen. Ze kunnen mij veroordelen, maar ik zal de waarheid blijven spreken”, aldus Wilders.