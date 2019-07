Verloren zoon Paul Frentrop is nu de nieuwe machtige man achter Baudet

Toen Forum voor Democratie van afgelopen voorjaar de eerste overwinningsroes te boven was, van een uitslag die de partij de grootste van het land maakte, nam Thierry Baudet een ferm besluit. De partij moest ‘professionaliseren’ en ‘uitbouwen’. Hij haalde een oude bekende terug naar de top, de eerder op een zijspoor gerangeerde hoogleraar Paul Frentrop. Precies die operatie is het begin geweest van een gigantisch intern conflict over geld, zeggenschap en organisatie binnen Forum voor Democratie. De nummer twee achter Baudet, Henk Otten, heeft daarbij het veld moeten ruimen op beschuldiging van financiële malversaties. Forum is verzeild geraakt in een moddergevecht over de goed gevulde partijkas.

De verloren zoon Frentrop is er beter uitgesprongen. Hij is nu de belangrijkste adviseur van Baudet, en als enige verantwoordelijk voor de partijorganisatie. Ook is hij vice-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij ‘bestiert’ nu ‘samen met Baudet’ de partij, aldus Henk Otten in de media, die Fentrop als de grote boosdoener ziet van zijn gedwongen vertrek. Of dat zo is, is moeilijk te controleren. Het niet de eerste keer is dat de twee botsen.

Paul Frentrop was in 2016 een van de eerste prominente namen die zich verbonden aan Forum. De partij haalde de hoogleraar corporate governance juichend binnen, vanwege zijn ervaring in het bedrijfsleven. “Goed bestuur, daar heb ik me de helft van mijn leven mee bezig gehouden”, aldus Frentrop, toen hij in 2017 door Baudet op het podium werd gehesen als interim-voorzitter. Ook kreeg hij de leiding over het wetenschappelijk instituut van de partij. Zijn faam dankt Frentrop ook aan radicale uitspraken over de islam en religie in het algemeen. Al dateren die uitspraken alweer van enige tijd geleden. “Dan moet de islam als niet passend in een rechtsstaat verboden worden”, schreef hij in 2001 na de aanslagen van 11 september. Hij vergeleek de islam met nationaal-socialisme en was bang voor religieus geweld door ‘al die nieuwgeboren Mohammedjes in Amsterdam’.

Toen Frentrop partijvoorzitter was, vocht Forum ook al een conflict uit, en kwam hij tegenover Henk Otten te staan. Inzet: de invloed van de leden. Otten wilde statuten met beperkte macht van leden. Frentrop hoorde bij het andere kamp. Vlak daarna was hij opeens zijn positie als voorzitter kwijt. Ook bij het wetenschappelijk instituut moest hij weg. Het leek over en uit tussen Frentrop en de partij. Zelf wilde hij er destijds alleen over kwijt dat dit ‘verschil van mening over het interne beleid’ in ‘alle vriendelijkheid’ was verlopen.

Opeens was Frentrop dit voorjaar terug, samen met andere dissidenten uit 2017. Thierry Baudet vertrouwde juist hen de klus toe de partij te professionaliseren, een klus die Henk Otten eerder toebehoorde. De strijd tussen Baudet en Otten, en tussen Otten en de nieuwe adviseurs kon beginnen.

Allervriendelijkst gaat het er allang niet meer aan toe. Veelzeggend is de slotfase, zo onthult NRC Handelsblad. In de whatsappgroep van de fractie van de Eerste Kamer komt het tot een eindgevecht. Otten schrijft dat ook Frentrop geld uit de partijkas heeft gekregen, wel 36.300 euro. Frentrop bijt terug. “Klein mannetje”. Even later is Otten uit de groep gezet.

Wie besturen Forum?

Rob Rooken Beeld ANP

Rob Rooken is naast Thierry Baudet het enige lid van het partijbestuur van Forum voor Democratie. De 50-jarige internetondernemer heeft zich intern zelden uitgesproken. Hij is sinds 2015 partijsecretaris en sinds dit voorjaar ook penningmeester. Zijn politieke rol lijkt klein.

Rob Roos Beeld ANP

Ondernemer Rob Roos (53) is een van de andere officiële adviseurs van het partijbestuur, over de financiën. Hij is tevens fractievoorzitter in Zuid-Holland.

Lennart van der Linden Beeld ANP

Lennart van der Linden (36) de derde adviseur, eveneens over financiën. Hij zit in de Eerste Kamer en was eerder accountant en wethouder.

Paul Cliteur Beeld ANP

Paul Cliteur, hoogleraar en fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, geldt als de mentor van Baudet, die rechtsfilosofie bij hem studeerde en veel van zijn ideeën overnam. In het huidige conflict hield hij zich aanvankelijk neutraal.

Lees ook:

De uil van Minerva is stilletjes weggevlogen

Achteraf ziet de actie van Baudet er toch iets minder onbesuisd en toevallig uit. Baudet is met een bredere schoonmaak bezig. Daarbij gaat het niet alleen om de personen in de partij die hem blijkbaar in de weg zitten, maar ook over de koers en de ideeën. En dan wordt het pas echt opmerkelijk, schrijft Wilma Kieskamp in de zomercolumn over politiek.

Een eigen partij beginnen lukt zelden

Van veel politici die zich afscheiden wordt bitter weinig meer vernomen. De kans dat Henk Otten met een nieuwe partij concurrentie kan bieden aan Forum voor Democratie, lijkt niet groot. Velen gingen ex-FvD’er Henk Otten voor, slechts een enkele dissident kwam op eigen kracht in de Kamer.