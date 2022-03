Verkiezingsdag: wie loodst de kiezer op lokaal niveau door deze onzekere tijden?

Het rode potlood zal vandaag in de 8200 stembureaus in het land langer dan anders boven het stembiljet zweven. Hoe te beslissen bij deze gemeenteraadsverkiezingen, die zo onverwacht overvleugeld worden door de oorlog in Oekraïne? De sfeer is ernstig, op deze verkiezingsdag. Met meer gewicht dan anders zal dat potlood neerkomen.

Grote vraagstukken zijn vanzelf op de voorgrond komen te staan, bij deze lokale verkiezingen van 2022. Het draait vandaag om de ultieme vertrouwensvraag: aan welke volksvertegenwoordigers geven de kiezers het over om hen door onzekere tijden te loodsen, in het eigen dorp en de eigen stad? Daar, dicht bij huis, wordt des te concreter zichtbaar wat de gevolgen zijn van torenhoge energieprijzen en financiële instabiliteit waar Nederland mee te maken krijgt.

De raadsleden die woensdag gekozen worden en de gemeentebesturen die zij gaan controleren, staan voor zware opgaven. Ze moeten huizen zien te bouwen om de woningnood op te lossen. Ze hebben een klimaattransitie in goede banen te leiden, straat voor straat. Ze maken zich ondertussen op om 50.000 of zelfs meer Oekraïense vluchtelingen op te vangen, aan wie de gemeenten een warm welkom hebben beloofd. Veel van de grote thema’s waar de landelijke politiek over beslist, belanden de komende jaren wat de praktische uitvoering betreft op het bord van de gemeentebesturen. Die zitten nu al krap bij kas.

Kleine rol

Landelijke politici hebben in de campagne een opvallend kleine rol gespeeld. Het zijn opeens écht lokale verkiezingen, dit jaar, waarbij kiezers een lokale keuze maken en waarbij lokale partijen het beeld bepalen. Het is het gevolg van sobere verkiezingscampagnes, die vanwege de omstandigheden met een oorlog in Oekraïne werden aangepast. De landelijke kopstukken van politieke partijen lieten zich minder zien dan eerder bij raadsverkiezingen en lieten de campagne meer over aan de lokale lijsttrekkers.

Bij het NOS-slotdebat op televisie lieten VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag dinsdag verstek gaan. Ze waren in de Eerste Kamer voor een debat over bezuinigingen op de jeugdzorg en stuurden vervangers. Geert Wilders zei af wegens ziekte.

Beeld ANP

Het beeld van het NOS-slotdebat was dinsdag was anders dan vier jaar geleden. Destijds domineerden de politieke nummers één het debat en ging hun discussie bijna uitsluitend over onderwerpen die niets te maken hadden met de gemeenteraad. Dit jaar begonnen de partijen met een poging om de onderwerpen lokaal te houden, al eindigde het debat uiteindelijk toch met botsingen tussen coalitie en oppositie over het kabinetsbeleid.

Meer ervaring

Lokale partijen kunnen volgens de voorspellingen samen opnieuw de ‘grootste partij’ worden. Ze gaan mogelijk één op de drie zetels veroveren die er te verdelen zijn in het land. Lokale partijen hebben ook steeds meer ervaring. Hun lijsttrekkers hielden zich bij de verkiezingsdebatten op radio en tv de afgelopen dagen met gemak staande, ook toen ze soms in een rechtstreeks duel mochten gaan met landelijke politici. Wat de verkiezingen van 2022 ook tot echte lokale verkiezingen maakt, is de opmars van linkse samenwerkingsverbanden in het land. Al in meer dan vijftig gemeenten doen PvdA, GroenLinks en soms D66 als één lijst mee – en vaak onder een lokale naam. Zo veel zijn het er nog niet eerder geweest.

De lokale politiek kampt nog wel met een achterstand in de participatie van vrouwen. Slechts 31 procent van de raadsleden is vrouw. De uitval van vrouwelijke raadsleden is hoog, de instroom beperkt. Acties van kiezers om vrouwen een zetje te geven met een voorkeurstem slaan minder aan dan bij landelijke verkiezingen. Als het rode potlood vandaag bij een vakje neerkomt, is het – ook anno 2022 – in de meeste gevallen bij een man.

SP: Oekraïense vluchtelingen in rijke gemeenten opvangen Rijke gemeenten en rijke buurten moeten Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen, aldus SP-leider Lilian Marijnissen in het slotdebat van de NOS voor de gemeenteraadsverkiezingen. “De vorige keer dat er veel vluchtelingen hierheen kwamen, waren het gemeenten met laagste inkomens die drie keer meer vluchtelingen opvingen dan de gemeenten met de hoogste inkomens”, aldus Marijnissen. Dat moet nu anders, vindt zij. CDA-minister Wopke Hoekstra verwacht dat ‘zeer forse aantallen’ Oekraïense vluchtelingen in Nederland opvang gaan vragen. Hij pleitte voor ruimhartige opvang. “Als we altijd de mond vol hebben van opvang in de regio zullen we dat nu ook moeten laten zien, door een fair share aan vluchtelingen op te nemen”. Hoekstra ziet ‘hartverwarmende solidariteit’ van Nederlanders die willen helpen met de opvang van Oekraïeners. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verzekerde dat het gaat lukken om al grote aantallen vluchtelingen een plek te geven, hoeveel het er ook worden. GroenLinks-leider Klaver ziet het als een morele plicht. “Wir schaffen das”, herhaalde hij de beroemde woorden van de Duitse oud-bondskanselier Merkel.

Gevestigde landelijke partijen mogen met elkaar 25 miljoen euro verdelen, schrijft columnist Bart Zuidervaart. Zij hebben geld voor spotjes op de radio, billboards langs de weg, advertenties op sociale media. Lokale partijen hebben dat geld niet. In 2018 oordeelde een onderzoekscommissie onder leiding van Kars Veling dat deze ongelijkheid ‘niet langer te verdedigen valt’.

Niet eerder deden zoveel gecombineerde PvdA- en GroenLinks-fracties mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: vijftig lijsten. Fractievoorzitters die Trouw sprak, zijn over het algemeen enthousiast over de samenwerking, maar laten ook duidelijk merken dat die vooral uit noodzaak is geboren.