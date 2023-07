Verkenners spraken alleen over Omtzigt en CDA uit vrees voor ‘vertraging bij de formatie’

Waarom spraken de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) ook met Kamervoorzitter Khadija Arib in maart 2021 over de nummer 2 op de kieslijst van het CDA, Kamerlid Pieter Omtzigt? En waarom noemden ze hem een ‘risico’ voor het CDA, en dus voor de formatie?

Over deze prangende vraag ondervroeg de Kamer maandag urenlang de drie betrokkenen. Jorritsma en Ollongren hadden eerder gezegd alleen met premier Mark Rutte over Omtzigt te hebben gesproken, maar nu bleken ze dat ook met Arib te hebben gedaan, zo bracht Nieuwsuur recentelijk naar buiten. Kamerlid Pieter Omtzigt zat er maandag bij. Hij hoopte vergeefs eindelijk te horen wat er precies over hem was besproken. De verwarring werd groot toen de twee verkenners met andere verklaringen kwamen dan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Onwaarschijnlijk goed geheugen

Volgens Jorritsma en Ollongren spraken ze met Arib op haar eigen verzoek en hadden ze helemaal niet over Omtzigt als ‘risico’ gesproken. Daarop kregen de verkenners te maken met een wantrouwige en bozige Kamer, die hun verweet ‘onwaarheden’ en zelfs ‘leugens’ te verspreiden.

“Ik wil mevrouw Jorritsma complimenteren met een onwaarschijnlijk goed geheugen”, sneerde Pieter Omtzigt. “Wie zit hier te liegen, mevrouw Arib of u?”, vroeg PVV’er Gidi Markuszower fel. “Liegen is een zwaar woord”, antwoordde Jorritsma. “Het zit in haar geheugen anders. En het zit in mijn geheugen anders.”

Markuszower richtte ook zijn pijlen op Ollongren. Waarom zit zij nog steeds in het kabinet na de kwestie-Omtzigt? Ollongren hoefde hierop van Kamervoorzitter Vera Bergkamp niet te antwoorden.

Geheime notitie

Ook Arib werd kritisch ondervraagd door CDA en VVD. Volgens Nieuwsuur stond in een geheime notitie ook dat Omtzigt ‘een probleem’ is en zijn positie ‘onhoudbaar’. Deze notitie is tot nu toe niet boven tafel gekomen. Toch schreef Arib in haar schriftelijke gespreksverslag met Jorritsma en Ollongren ook over Omtzigt als ‘probleem’. CDA-Kamerlid Bart van den Brinck en VVD-Kamerlid Michon Derksen vonden dat ‘toevallig’. Arib antwoordde dat zij ‘naar beste vermogen’ had opgeschreven wat zij zich van het gesprek herinnerde.

Arib bleef erbij dat over Omtzigt is gesproken, vooral omdat de verkenners voorzagen meer tijd nodig te hebben. Uiteindelijk bevestigden Ollongren en Jorritsma dat zij inderdaad zelf Arib hadden uitgenodigd voor een gesprek, en dat ze inderdaad kort over Omtzigt in relatie tot het CDA hadden gesproken.

VVD-mastodont Jorritsma vond dat relevant voor het formatieproces. Het CDA kon moeilijkheden krijgen als de nummer 2 meer voorkeurstemmen kreeg dan lijsttrekker Wopke Hoekstra. En de VVD wilde graag het CDA in een nieuw kabinet hebben. “In mijn partij hebben we die problemen ook meegemaakt, en dat heeft best een tijd geduurd", aldus Jorritsma.

Inhoudelijk al schaken over de formatie

Jorritsma: “De voorzitter gaf aan niet over Omtzigt of het CDA te willen praten en dat hebben we toen ook niet meer gedaan”. Volgens de verkenners gingen ze hun boekje niet te buiten door al inhoudelijk te schaken over de formatie.

Een week na dit gesprek vertrok Ollongren met spoed naar huis, omdat ze corona had. Ze werd gefotografeerd met een notitie onder haar arm, waarop de tekst over Omtzigt stond. Premier Rutte kwam hierdoor in grote politieke problemen. Hij ontkende eerst over Omtzigt te hebben gesproken, maar dat bleek hij later wel te hebben gedaan. Rutte overleefde uiteindelijk het debat hierover ternauwernood.

Lees ook:

Verkenners zagen Omtzigt meteen als probleem, stelt Nieuwsuur

Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) zagen Pieter Omtzigt, toen nog Tweede Kamerlid namens het CDA, vanaf het begin van de formatie in 2021 als een probleem en een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet.