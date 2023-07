Verdeelde coalitie moet nu echt beslissingen nemen over migratie

Een ultimatum wilde de VVD het niet noemen. Maar de fractie gaat er wel van uit dat het kabinet vrijdag met een plan komt om het aantal asielzoekers flink terug te dringen. Uitgangspunt moet zijn dat Nederland voor hen niet aantrekkelijker is dan andere landen. De andere coalitiepartijen willen zich niet laten opjagen maar weten ook: de migratiedeal moet er liggen voor het kabinet de zomer in gaat.

De bewindslieden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie overleggen al maanden over maatregelen om te zorgen voor ‘meer grip op migratie’. Oftewel: minder mensen die op de bonnefooi Nederland binnenkomen en hier asiel aanvragen. De komende dagen wordt het buigen, of breken.

Bewindspersonen praten woensdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend over de migratiedeal, waarbij premier Mark Rutte en de vicepremiers woensdagavond zijn aangeschoven.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zei eerder dat het kabinet voor de zomer met een plan zou moeten komen. In principe zou dat na vrijdag nog een week uitloop geven, want hoewel de Kamer deze week met zomerreces gaat, gaat het kabinet iets langer door. De VVD-fractie zegt echter dat het geen reden ziet om nog een week langer te wachten.

Verschillende rechten voor kansrijke en kansloze asielzoekers

De verschillen tussen de coalitiepartijen zijn groot. Aan de ene kant staan VVD en CDA, die vinden dat het aantal asielzoekers fors omlaag moet. ChristenUnie en D66 op hun beurt vinden vooral dat het vastgelopen systeem vlot moet worden getrokken en dat er bij gesprekken over migratie niet alleen gekeken moet worden naar asielzoekers maar ook naar alle andere vormen van migratie.

Een asieldeal zoals die vorig jaar zomer werd gesloten, willen die laatste twee partijen niet meer. De maatregelen die daarin stonden, werden in de maanden die volgden afgeschoten door de rechter. Nu moet het juridisch kloppen én zin hebben, zeggen beide partijen. Geen pestmaatregelen meer, in de woorden van de ChristenUnie.

De optie om onderscheid te gaan maken tussen verschillende typen asielzoekers, een plan van het CDA, lijkt een kansrijke. Net als het idee om kansrijke en kansloze asielzoekers verschillende rechten te geven tijdens de asielprocedure. Zo wil D66 al langer dat asielzoekers meer en eerder mogen werken, en het zou kunnen dat dat mogelijk wordt voor die mensen die hoogstwaarschijnlijk toch mogen blijven.

Syrische en Eritrese jongens

Lastig is wat het kabinet aan moet met de enorme toename van het aantal tieners, vooral Syrische en Eritrese jongens, dat alleen naar Nederland reist, hier asiel aanvraagt en vervolgens de rest van het gezin laat overkomen. VVD en CDA vinden dat zij misbruik maken van de mogelijkheid tot gezinshereniging, maar voor met name de ChristenUnie is het inperken van het recht daarop onbespreekbaar.

Wel houdt die fractie de optie open om ‘iets te doen’ aan de kettingmigratie die soms het gevolg is van gezinshereniging. Dan laten minderjarige asielzoekers hun ouders overkomen, die vervolgens hun andere kinderen laten overkomen, die dan vervolgens hún gezinnen weer laten overkomen.

Weinig effect op korte termijn

Welke maatregelen uiteindelijk ook in de deal zitten, op korte termijn zullen die weinig effect hebben. Dat erkent ook de VVD. De hoop is wel dat maatregelen die Nederland minder aantrekkelijk maken, hun schaduw vooruit werpen.

Het enige dat deze zomer nog voor minder instroom zou kunnen zorgen is een deal tussen de Europese Unie en Tunesië over het beperken van migratie. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat nog altijd verreweg de meeste asielzoekers uit Syrië komen. Zij komen niet via de Afrikaanse noordkust naar Europa.

