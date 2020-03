Verdediging MH17-verdachten krijgt meer tijd om dossiers te lezen

Dat betekent dat het proces inhoudelijk pas weer verder gaat op 8 juni, zo besloot de rechtbank in het zwaarbeveiligde Justitieel Complex Schiphol vanmorgen. Dan gaat ook de zaak tegen de overige drie verdachten verder, die (nog) geen advocaten hebben.

De Rus Poelatov en de overige drie verdachten - twee Russen en een Oekraïener - staan terecht voor hun betrokkenheid bij het neerschieten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014. Daarbij vonden 298 mensen de dood, onder wie 196 Nederlandse passagiers.

Vanwege de coronacrisis vond deze zitting plaats zonder publiek en zaten de rechters op ruime afstand van elkaar. Bij de rechtbank waren tijdens de eerste zittingsdagen van het megaproces half maart een groot aantal verzoeken ingediend waarover vandaag moest worden beslist.

De voorzitter van de rechtbank zei grote waarde te hechten aan het rechtsprincipe van ‘gelijkheid van wapens’, dat erop neerkomt dat alle partijen in een proces de gelijke beschikking moeten hebben over middelen, informatie en tijd. Poelatovs advocaten hebben het enorme dossier (36.000 pagina’s in 102 ordners en 6000 digitale bestanden) pas ruim een maand geleden gekregen. Dat geeft hen een grote achterstand op het Openbaar Ministerie.

De rechtbank verzocht hen wel tijdig te melden of ze op 8 juni nog verweren willen voeren, bijvoorbeeld of zij de rechtbank niet ontvankelijk willen laten verklaren. De advocaten hebben ook nog geen helderheid gegeven of Poelatov bereid is een verklaring af te leggen, zoals de aanklagers willen.

Risico dat stukken uitlekken

Het rechtsbijstandsteam krijgt van de rechter inzage in alle overkoepelende proces-verbalen en stukken van het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt. Ze mogen die wel bespreken, maar niet delen met de nabestaanden die zij vertegenwoordigen. De rechtbank wil zo het risico verkleinen dat stukken uitlekken voor ze tijdens een zitting worden behandeld, en zo getuigen kunnen beïnvloeden. In deze stukken worden ook de identiteitsgegevens van getuige ‘M58’ onleesbaar gemaakt. Dit is een sleutelgetuige, die dichtbij de lanceerplaats van de Bukraket die het vliegtuig neerhaalde, op wacht zou hebben gestaan. De rechter-commissaris zal beslissen of deze getuige verder zal worden gehoord, zoals het OM wil.

Het OM wilde ook dat de rechtbank de reconstructie van het neergehaalde toestel gaat bekijken, tijdens een zogeheten schouw. Het gereconstrueerde wrakstuk staat op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Maar de rechtbank wil eerst nader informatie over wat het OM daarmee denkt te bereiken.

Hoe het proces precies verder gaat, zal op 8 juni duidelijk worden. Voor het proces zijn nog meerdere zittingsdagen gepland, minstens tot maart volgend jaar. Het OM heeft het onderzoek ook nog lang niet afgerond.

Lees ook:

Verdediging MH17-verdachten krijgt meer tijd

Wie drukte op de lanceerknop van de Buk-raketinstallatie, waarmee vlucht MH17 is neergeschoten? Wie gaf daarvoor het bevel en waarom? Of er antwoorden komen op deze cruciale vragen zal moeten blijken tijdens het MH17-proces.