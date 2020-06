Verdediging in MH17-zaak betwist het Buk-scenario

Bij het monsterproces MH17, dat maandag werd voortgezet in de beveiligde rechtbank bij Schiphol, zijn de vier verdachten niet aanwezig. De drie Russen en een Oekraïner bevinden zich in Rusland en in het oosten van Oekraïne en hebben geen gehoor gegeven aan oproepen van de rechtbank.

Slechts een van de vier, de Rus Oleg Poelatov, laat zich vertegenwoordigen door Nederlandse advocaten van het Rotterdamse kantoor Sjöcrona Van Stigt Advocaten. Zij stelden gisteren de onderzoeken naar de toedracht van de ramp met de Boeing 777 van Malaysia Airlines aan de kaak. De beslissing om hun cliënt te vervolgen noemen ze ‘overhaast’. Bij het neerhalen van deze vlucht kwamen op 17 juli 2014 alle 298 mensen aan boord om.

In deze fase van het proces mag de verdediging de rechtbank nog vragen om meer onderzoek, wat advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck dan ook deden. Ze willen onder meer dat getuigen gehoord worden die mogelijk gevechtsvliegtuigen bij de Boeing hebben gezien. “De aanklagers lijken erg gehecht aan hun Buk-raket-scenario”, aldus Van Eijck.

‘Rampplek was maandenlang onbeheerd’

Ook wezen de advocaten erop dat de rampplek maandenlang onbeheerd was en middenin een conflictgebied lag, waardoor strijdende partijen of derden volgens hen met materiaal gerommeld kunnen hebben. Verder stellen ze dat het openbaar ministerie ‘sterk geleund’ heeft op het Oekraïense openbaar ministerie, dat er belang bij zou hebben om Russische betrokkenheid aan te tonen.

De aanklagers lichten eerder deze maand erg uitgebreid hun bewijsmateriaal toe. Het strafrechtelijk onderzoek is gedaan door het Joint Investigation Team, waarin Nederland samenwerkte met de andere getroffen landen Australië, Maleisië, België en Oekraïne. Omdat de MH17-zaak vanaf het begin onderwerp is van veel tegenstrijdige informatie en diplomatieke ruzie met Moskou, is iedere beschuldiging of alternatief scenario dat werd aangedragen uit Moskou, telkens opnieuw onderzocht. Ook onderzochten wetenschappelijke instituten het bewijsmateriaal, zoals de brokstukken, op echtheid en herkomst.

Het scenario met de gevechtsvliegtuigen is in het onderzoek uitgebreid meegenomen, evenals scenario’s dat er een bom aan boord was, of dat iets anders dan een Buk-raket het vliegtuig heeft geraakt. Uiteindelijk is na alle scenario’s de conclusie van het OM dat een Russische Buk-raket het vliegtuig heeft getroffen. Schade aan het vliegtuig sloot een gevechtsvliegtuig uit en in de lichamen van de bemanningsleden werden deeltjes van dit type raket aangetroffen. Ook op radarbeelden die Rusland na lang aandringen leverde, waren geen gevechtsvliegtuigen te zien.

Eerder liet de verdediging weten door corona nog erg weinig tijd te hebben gehad voor overleg met Poelatov. De Rus is een voormalige luitenant-kolonel uit het Russische leger en had een hoge functie in de strijdgroepen die in 2014 tegen het Oekraïense leger vochten in Oost-Oekraïne. De aanklagers doen nog verder onderzoek naar de commandostructuur en de personen die buiten het strijdgebied opdracht gaven voor de inzet van de raket.

