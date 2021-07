Verbijstering op het Binnenhof over Thierry Baudet; hij trekt zich steeds meer terug in zijn eigen realiteit

Kernachtig formuleerde Thierry Baudet onlangs zijn motto: “Forum voor Democratie zal ophef zijn – of zal niet zijn.” Maar de manier waarop Baudet de aandacht op zich vestigt, veroorzaakte afgelopen week vertwijfeling aan het Binnenhof. Baudet valt voormalige bondgenoten af en trekt zich steeds meer terug in een eigen realiteit.

De week begon met een aflevering van Baudets YouTube-praatprogramma Het Forum, met als gast Sietske Bergsma, initiatiefnemer van Moederhart, dat strijdt tegen mondkapjes en vaccinaties voor kinderen. Door corona, zegt Baudet, is hij zijn vroegere ideeën gaan bevragen: “De afgelopen twintig jaar heb ik in een fout frame gezeten.”

Politici en groeperingen die hij als bondgenoten beschouwde, bleken dat niet te zijn. “Van GeenStijl tot Boris Johnson bij wijze van spreken.” En: “Ik voel me helemaal niet meer verbonden met het anti-islam rechtspopulisme.” De ‘Judas Alliantie’ (zoals Baudet JA21 noemt, red.) en de PVV van Geert Wilders steunen immers de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne.

Samenzweringstheorieën

Sinds hij aansluiting vond bij groepen als Moederhart, zegt Baudet, is hij gaan zien hoe de realiteit ‘één groot theater’ is: “Ik ben heel veel over 11 september gaan lezen. De schellen zijn me van de ogen gevallen. Dat kan niet gegaan zijn zoals het is verteld.”

Het is niet nieuw dat Baudet spreekt over ‘elites’ die Nederland naar de afgrond willen brengen. Maar waar hij vroeger vooral op Twitter impliciet verwees naar ideeën van extreemrechts, doorspekt hij nu al zijn bijdragen in de Tweede Kamer met samenzweringstheorieën. Wereldleiders in het World Economic Forum zouden corona aangrijpen om een nieuwe wereldorde te scheppen waarin burgers alle vrijheid wordt ontnomen: The Great Reset.

Baudet noemde The Great Reset ook afgelopen woensdag, toen hij sprak tijdens de boerendemonstratie op het Malieveld. Toen hem werd gevraagd of hij wil samenwerken om uit de stikstofcrisis te komen, had hij het over ‘kletsverhalen’: “Er valt niet te onderhandelen met mensen die oorlog tegen je voeren.”

Aanvankelijk wilde de organisatie helemaal niet dat Baudet kwam spreken, na een gevaarlijke actie op een hoogwerker. Op het podium stonden wel politici van CDA, D66, GroenLinks en BBB. Baudet, voorheen zeer populair bij een deel van de boeren, riep verontwaardigd naar de organisatoren dat hij hun ‘enige bondgenoot’ is. De aanwezige demonstranten klapten een stuk harder voor Caroline van der Plas (BBB) en Baudets voormalige strijdmakker Wybren van Haga. Later zou Baudet hun partijen ‘mainstream rechts, ofwel controlled opposition’ noemen.

Eigen zuil

Van Haga verliet Forum met twee anderen in mei, na ophef over een poster waarop de coronamaatregelen met de Tweede Wereldoorlog werden vergeleken. Het was de zoveelste afsplitsing na een provocatie van Baudet. Ruim twee jaar geleden was Forum nog de grootste partij van Nederland. Premier Mark Rutte was zo bevreesd van de relatieve nieuwkomer, dat hij Baudet uitdaagde voor een een-op-een-debat voor de Europese verkiezingen. Henk Otten, Annabel Nanninga, Van Haga: ze zagen allemaal Baudets talent, dachten van Forum een machtsfactor te kunnen maken, maar ze liepen vast op zijn grillen. Forum heeft nog vijf zetels in de Kamer.

Baudet eist volgzaamheid. Al langer wil hij een eigen ‘zuil’ oprichten, met een eigen nieuwsvoorziening, opleidingen en munteenheid. Recent kwam daar een plan bij voor ‘Forumland’, een gemeenschap waarin gelijkgestemden zich kunnen terugtrekken. De Tweede Kamer is op zijn hoogst bijzaak. Landbouwdebatten, waar hij tegen de stikstofmaatregelen kan strijden, slaat hij over.

Wel nam hij woensdagavond deel aan een coronadebat. Baudet gebruikte al zijn interrupties om op hoge toon van Attje Kuiken (PvdA) te eisen dat zij zou uitleggen wat de film Groundhog Day is. In zijn eigen inbreng riep hij met hoge stem: “Hans, de besmettingen stijgen! Hans, de besmettingen stijgen!” Hij verwees ermee naar een filmpje van complotdenker Robert Jensen. Kamerleden en toeschouwers bleven in verbijstering achter. Baudet deelde het filmpje met trots: als de boodschap maar aankomt bij zijn achterban.

OH HANS, weer meer besmettingen!!!!!!!! Het houdt nooit op met Cojona Hans!!!! @thierrybaudet pic.twitter.com/FWe6joAPtu — Robert Jensen (@robertjensen) 7 juli 2021

