Verbazing in Eerste Kamer over optreden minister Ernst Kuipers om coronawet ‘erdoor te jassen’

Alsof er weer sprake was van een lockdown vergaderde de Eerste Kamer afgelopen vrijdag online over de aanpak van corona. Maar dat was schijn, het gaat juist de goede kant op met de weerbaarheid tegen het virus. Op verzoek van minister Ernst Kuipers (volksgezondheid, welzijn en sport) bespraken de vakantievierende Eerste Kamerleden vanuit hun huis zijn verzoek om terug te komen van reces. Hij wilde de ‘Wet publieke gezondheidszorg’, die gaat over de aanpak van epidemieën, snel door de Senaat laten behandelen. Op die manier hoopte hij een juridische basis te krijgen om reizigers vanuit China verplicht te kunnen laten testen op het coronavirus dat in dat land enorm om zich heen grijpt.

Met een ongekende eensgezindheid werd het verzoek resoluut van tafel geveegd. De chambre de reflection, zoals de Eerste Kamer moet functioneren, wil geen haastwerk afleveren, maar zorgvuldig de ‘complexe wet‘ behadelen. En zeker niet onder politieke druk. ‘Politieke chantage’, noemde Alexander van Hattem (PVV) de haast van de minister. Zelfs de altijd coöperatieve SGP zette de hakken in het zand. Peter Nicolaï van de Partij van de Dieren vindt het ‘gênant en pijnlijk’ dat Kuipers met zijn verzoek kwam, terwijl de Eerste Kamer al twee jaar aandringt om haast te maken met de wet. “Daar hebben we steeds op gehamerd. In mei hebben we geweigerd de tijdelijke wet nog langer te verlengen en nu komt hij in het reces vragen of we haast willen maken met de nieuwe wet. Ronduit gênant.”

Zulke woorden zou de VVD niet in de mond willen nemen, zegt Reina de Bruijn van de grootste fractie in de Senaat. Maar ook zij was ‘verbaasd’ dat de minister de Eerste Kamer zo onder druk zette. Natuurlijk, ze is volksvertegenwoordiger en als er een acute gezondheidsdreiging voor de Nederlandse bevolking is, wil ze best snel tot besluiten komen. “Ik doe niet aan armpjedrukken met de minister, het is geen powerplay dat we dwarsliggen. Maar als we mee moeten werken, moet de noodzaak er wel zijn. En die is er niet.”

Vanwege de hoge vaccinatiegraad is Covid-19 geen epidemie meer

Misschien zijn de Senatoren daar nog het meest verbijsterd over. De ‘Wet publieke gezondheidszorg’ geeft de overheid het recht bepaalde grondrechten tijdelijk uit te schakelen en plichten op te leggen (zoals het dragen van een mondkapje of een quarantaineplicht) bij een epidemie van een infectieziekte behorende tot ‘de groep A1’. Een technische term waar Covid-19 momenteel niet meer onder valt. Door de hoge vaccinatiegraad is de weerbaarheid onder de bevolking zo toegenomen dat het geen epidemie meer is. “Voor een testverplichting voor inreizigers uit China is deze wet dus helemaal niet nodig”, legt De Bruijn uit. “De minister was dus van plan het verkeerde instrument in te zetten, dat verbaasde me nog het meest. Dat is tamelijk inconsequent. Kennelijk wordt hij hierin niet goed geadviseerd.”

Harde taal vanuit een coalitiefractie, maar het geeft aan dat de Eerste Kamer zich niet voor het karretje van de minister wil laten spannen. SP en Partij voor de Dieren suggereren zelfs dat Kuipers door de spoedbehandeling de wet er gewoon snel doorheen wil ‘jassen’. Na het blauwtje dat de minister liep, is de minister teruggevallen op een noodverordening van de veiligheidsregio Kennemerland. Dat volstaat ook. Aan het eind van het digitale overleg was er nog discussie over de vaststelling van een datum om de wet te behandelen om de minister enigszins tegemoet te komen. Uiteindelijk werd besloten ook dat uit te stellen tot na het reces.

Wat overblijft is een kater bij de leden van de Eerste Kamer. ‘”In de beeldvorming liggen wij dwars en daar ben ik heel ongelukkig mee”, zei ChristenUnie-Senator Maarten Verkerk in het overleg. “Alsof het aan de Eerste Kamer ligt dat er nog geen permanente wet ligt.” Voor het Eerste Kamerlid Henk Otten is de gang van zaken onbegrijpelijk. ‘’Een enorme politieke miscalculatie van Kuipers, iemand die ik hoog heb zitten qua deskundigheid. Maar hij lijkt toch dezelfde trukendoos te hanteren als zijn voorganger Hugo de Jonge. Ik hoop dat hij snel van dat pad terugkeert.”

