Vera Bergkamp verkozen tot nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Er was slechts één stemronde voor nodig. Daarin kreeg Bergkamp een meerderheid van 74 van de 139 geldig uitgebrachte (geheime) stemmen, Arib 38 en Bosma 27 stemmen.

Bergkamp heeft al enige ervaring met de voorzittershamer. Als lid van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer verving ze Arib een aantal keren. Ze wil een verbindend voorzitter zijn. Geen sinecure in deze voor het parlement enerverende tijd, waarin de lijm van de ontplofte formatie nog niet eens droog is. Bergkamp dankte Arib voor haar vijf jaren in de voorzittersstoel.

Het debat met de drie kandidaten liet meteen zien welke zware taak er op de schouders van de nieuwe voorzitter rust. De Tweede Kamer likt nog steeds de wonden van de verkenning, met de schoffering van Kamerlid Omtzigt in de vorm van ‘functie elders’. In de woorden van kandidaat Martin Bosma: “Elke film kent zijn deep shit-moment, en dit was het onze. De vernedering van de gekozen volksvertegenwoordiging was compleet.” Renske Leijten van de SP deed aan het adres van alle drie de kandidaten de oproep vaker de tanden van de Kamer te laten zien. “Een aanval op één is een aanval op allen.”

Versteviging van de macht van het parlement, een betere informatievoorziening vanuit het kabinet en meer ruimte voor het debat over wetgeving. De problemen waar het parlement mee worstelt zijn niet nieuw, de analyses over de oorzaken al vele malen gemaakt. Ondanks verbeteringen lukte het de Tweede Kamer onder scheidend voorzitter Khadija Arib ook niet om al deze problemen het hoofd te bieden.

Voor Arib en de PvdA is het verlies van de voorzittershamer een bittere pil. Meerdere partijen hadden een voorkeur voor een voorzitter uit een oppositiepartij, wat D66 vrijwel zeker niet wordt. Vooraf was ook enige onvrede over het feit dat D66-leider Kaag tegen Rutte de late deelname van Bergkamp aan de strijd had genoemd. Maar Bergkamp wierp iedere hint naar ‘achterkamertjes’ van zich. “Ik zit hier op eigen kracht.”

Bosma, Bergkamp en Arib werden voorafgaand aan de stemming urenlang kritisch bevraagd door hun collega-Kamerleden. Die vragen lieten zien waar het de Kamer de afgelopen jaren aan ontbrak, en wat er moet veranderen. Kamerleden worstelen met de lengte en hoeveelheid van debatten. Informatie en stukken uit het kabinet komen vaak (te) laat en zijn zeer omvangrijk. Bergkamp beloofde zich hier sterk voor te maken, maar zei dat niet alleen te kunnen. Bosma was er nog het eerlijkst over, in een met bijtende humor doorspekt betoog. “Ergens gaat dat mislopen. We willen ruim de tijd voor debatten, maar ze mogen niet tot diep in de nacht doorgaan.” Over de onmacht van het parlement tegenover het kabinet zei Bosma: “Wij staan elke vrijdag als lammetje op het menu van de ministerraad”. De PVV’er had beloofd dat onder zijn voorzitterschap de Tweede Kamer weer meer leeuw dan lam zou zijn, met een verwijzing naar het boek van oud-Kamervoorzitter Vondeling, waarin het ook al ging over macht en onmacht.

Bosma kreeg zoals verwacht veel tegengas van Kamerleden vanwege discriminerende opvatting van zijn partij, zoals het ontnemen van stemrecht aan Nederlanders met dubbele nationaliteit. Toch verbaasde hij zijn eigen partijgenoot met een opmerking dat als de ‘meerderheid van de Kamer het wil’, er in het nieuwe Kamergebouw best een moskee of gebedsruimte mag komen. “Dan kom ik hem zelf nog openen.”