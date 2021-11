Vanwege overvolle teststraten voldoet binnenkort een zelftest bij coronaklachten

Dat schrijft demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het gewijzigde advies gaat uiterlijk 3 december in. Wel moet je bij een positieve zelftest alsnog een pcr-test laten afnemen bij de GGD, dat advies blijft staan. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, en voor mensen die in nauw contact staan met kwetsbare mensen blijft de pcr-test het advies bij coronaklachten.

Tot nu toe is de zelftest bedoeld voor mensen zonder klachten. Zelftests zijn namelijk minder betrouwbaar dan pcr-tests. Toch blijkt uit data van het RIVM en de GGD dat een derde van de mensen nu al een zelftest afneemt bij coronaklachten, in plaats van naar de teststraat te gaan. Vanwege de aanhoudende drukte in de teststraten gaat het kabinet nu in samenspraak met de GGD en het RIVM de rol van de zelftest wijzigen. ‘Frequent en laagdrempelig zelftesten kan een belangrijke aanvulling zijn op het huidige pakket, ook voor mensen met klachten, en zou kunnen helpen de drempel voor testen te verlagen en bereidheid te verhogen’, aldus het OMT.

Het OMT benadrukt wel dat de zelftest van voldoende kwaliteit moet zijn, en raadt het kabinet aan om duidelijk over de wijziging te gaan communiceren.

Ook raadt het OMT aan om zelftests gratis te maken, ‘om zo het gebruik zo laagdrempelig mogelijk te maken’. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen.

