Vanwege onleesbaar gemaakte dossiers kan Snel zich opmaken voor nog een debat over de toeslagaffaire

Geld inzamelen voor gedupeerde ouders

Noem het een kerstgedachte, ván ouders, vóór ouders. Een extraatje, speciaal voor de gedupeerden van het belastingdebacle. De fiscus betichtte deze honderden, mogelijk zelfs duizenden ouders onterecht van fraude en zette hun kindertoeslag stop. Dat stortte veel van de beschuldigden in diepe schulden. De opbrengst van een crowdfundactie moet hen wat lucht geven tijdens de feestdagen.

“Dit gaat over mensen die al heel lang in de ellende zitten”, zegt SP-kamerlid Renske Leijten. Haar partij faciliteert de inzameling op haar site. Wellicht ten overvloede, maar de crowdfunding is niet bedoeld om een kleine deuk te slaan in de belastingschulden van de gedupeerden. Mogelijk duizenden ouders die vaak tienduizenden euro’s in het rood staan? Dan heb je het bij elkaar al snel over tientallen miljoenen.

Denk eerder aan een soort kerstpakketten. Het idee kwam van twee ouders die zelf de dupe waren van het fiscusbeleid, maar inmiddels bijna uit de schulden zijn.

Zij beoordelen straks met een team of degenen die zich aanmelden voor zo’n pakket, daar ook echt voor in aanmerking komen. Leijten zegt dat de nadruk bij de cadeaus op de kinderen komt te liggen. En dat er wordt gekeken naar de specifieke situatie van het desbetreffende gezin. Geen standaardpakketten dus, maar bijvoorbeeld een nieuwe winterjas in de juiste maat. Mocht die nodig zijn.

Leijtens site heeft de digitale mogelijkheden dit soort dingen zelf te doen. “We dachten dit via een crowdfundplatform te regelen, maar dan moet je ook een deel van de opbrengst afdragen aan die site. Nu kan alles gewoon naar de ouders.” De actie duurt tot 20 december. (Dirk Waterval)