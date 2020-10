Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de omstreden coronawet. Wat klopt er van de verhalen die over die wet rondgaan?

‘Het parlement krijgt door de coronawet niets meer te zeggen over nieuwe maatregelen’

Dit klopt niet. Of althans, niet meer. Aanvankelijk waren er inderdaad grote zorgen in de samenleving, onder juristen én onder Kamerleden over de rol die de Eerste en Tweede Kamer onder de nieuwe tijdelijke coronawet krijgen bij het vaststellen van eventuele nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet werd in de coronawet namelijk wel verplicht nieuwe maatregelen een week voor ze van kracht werden voor te leggen aan het parlement, maar de Kamerleden mochten er vervolgens niet over stemmen. Eventuele bezwaren kon de minister zo gemakkelijk naast zich neerleggen.

Inmiddels is echter met oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP en 50plus afgesproken dat de coronawet zal worden aangepast, zodat de gekozen volksvertegenwoordigers meer te zeggen krijgen over de maatregelen. Nieuwe coronaregels moeten niet alleen een week voor ze ingaan naar de Eerste en Tweede Kamer worden gestuurd, de Tweede Kamer moet ook met de regels instemmen. Gaan de Kamerleden niet akkoord, dan wordt de maatregel niet ingevoerd.

Op sociale media wijzen bezorgde burgers erop dat er nog steeds een belangrijke uitzondering is voor deze standaardprocedure. Het kabinet mag, als de nood zo hoog is dat nieuwe maatregelen direct in moeten gaan, nog altijd zelfstandig coronabeleid maken. Dat klopt tot op zekere hoogte, maar dat betekent niet dat de Tweede Kamer het beleid niet kan corrigeren. Niet alleen moet het kabinet als het voor deze noodoplossing kiest uitleg geven over waarom dat volgens de bewindslieden nodig was, de Tweede Kamer moet ook binnen een week alsnog instemmen met de maatregel. Doen de Kamerleden dat niet, dan vervalt de maatregel.

In feite moet de coronawet juist de democratie herstellen. Bij gebrek aan een juridische basis voor de ingrijpende maatregelen worden die namelijk nu noodgedwongen door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's afgekondigd in noodverordeningen. Hoewel de Tweede Kamer regelmatig debatteerde over corona hebben zij nu geen formele rol bij het tot stand komen van de coronaregels. De coronaspoedwet moet dat dus veranderen.

‘De grondwet wordt door de coronawet aan de kant gezet’

Het klopt dat door de beperkende maatregelen bepaalde grondrechten worden ingeperkt. Zo zal niemand ontkennen dat de afstandsregel gevolgen heeft voor het recht op vereniging. Toch is dat niet automatisch in strijd met de grondwet. Net zoals de vrijheid van meningsuiting niet betekent dat je ook mag discrimineren, zo mag ook ook een demonstratie worden verboden als deze een gevaar oplevert voor de openbare orde, of voor de volksgezondheid. Individuele rechten, zelfs grondrechten, kunnen wel degelijk worden beperkt, als het welzijn de samenleving in het geding is.

Bovendien zijn in de coronawet uitzonderingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat belangrijke rechten zoals bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, en het demonstratierecht gewaarborgd blijven. Voor betogingen en voor kerkdiensten of andersoortige religieuze bijeenkomsten geldt de maximum groepsgrootte ook onder coronaspoedwet nadrukkelijk niet. Zolang deelnemers anderhalve meter afstand houden kunnen deze gewoon doorgaan. Voor religieuze rituelen geldt zelfs dat als het absoluut noodzakelijk is om daarvoor dichter dan anderhalve meter bij elkaar te komen, de overheid dat niet zal verbieden. Natuurlijk kan het kabinet religieuze organisaties vragen zich aan de overheidsadviezen te houden, zoals naar aanleiding van de ophef in Staphorst is gebeurd, maar net als nu kunnen zij kerken of moskeeën die dat niet doen niet zomaar sluiten.

‘De tijdelijke wet kan straks alsnog eindeloos worden verlengd’

Dat klopt deels. Als de spoedwet wordt aangenomen geldt deze in eerste instantie voor drie maanden, maar in theorie kan de wet tot in den treure met telkens een maand worden verlengd. Wel moet dan steeds opnieuw zowel de Eerste als de Tweede Kamer daarmee instemmen. Ook als het kabinet de wet tussentijds zou willen opheffen hebben de ministers daar toestemming voor nodig van de volksvertegenwoordigers.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de wet voor een jaar gaan gelden. Na kritiek werd dat deze zomer al verkort naar zes maanden. Verlenging zou, na instemming van het parlement, steeds voor drie maanden gelden. Dat vond de oppositie nog steeds te lang. Nu is dus afgesproken dat de wet wordt aangenomen voor drie maanden, en dat als die daarna nog nodig is, er elke maand opnieuw over zal worden gestemd.

Lees ook:

Akkoord spoedwet corona: geen bezoekverbod verpleeghuizen en Kamer krijgt laatste woord

De Tweede Kamer krijgt voortaan het laatste woord over coronamaatregelen. Dat staat in het nieuwe voorstel voor de bekritiseerde coronaspoedwet, waarover eindelijk overeenstemming is.

De kritiek op de coronawet is nog lang niet verstomd

Ook in aangepaste vorm roept de nieuwe coronawet veel weerstand op. Vrijdag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats, waarin experts zich kritisch zullen uitlaten over het wetvoorstel.