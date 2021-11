Vanavond geen versoepelingen, maar juist maatregelen. Kunnen Rutte en De Jonge de boel nog bij elkaar houden?

Anders dan de voorgaande persconferenties worden er geen versoepelingen aangekondigd. Gedwongen door de sterk oplopende besmettingscijfers worden de coronateugels weer íets strakker aangetrokken. Maar strak genoeg? Politiek verslaggever Niels Markus, die al tientallen keren in het zaaltje zat vertelt wat deze persconferentie anders maakt dan anders.

Niels, jij gaat vanavond op voor je... hoeveelste persconferentie?

“Ik denk... dat ik er nu bij zo'n dertig aanwezig ben geweest. Vooral vorig jaar, in de winter, waren het er heel veel. Vanaf het najaar – elke keer werd het somberder. Van de lockdown, de winkels die dichtgingen, tot de avondklok – die periode is me wel bij gebleven.”

Slijt het format ‘persconferentie’ niet een beetje? De kijkcijfers lopen terug.

“Nou, de kijkcijfers zijn misschien niet meer zo hoog als in maart 2020, maar De Jonge en Rutte weten er nog altijd miljoenen mensen direct mee te bereiken. En dat is toch een manier om over de hoofden van kritische journalisten direct tot het volk te spreken. De meeste live-zenders schakelen over naar de talkshows als de journalisten in het zaaltje aan de beurt komen.”

Waar moeten we vanavond op letten?

“De maatregelen worden steeds meer omstreden. Het lijkt wel alsof het kabinet het steeds minder goed kán doen. In het begin zag de meerderheid van Nederland er nog wel het belang van in, dat we mondkapjes op moesten in winkels en dat die winkels uiteindelijk op slot gingen.

Maar nu is het overgrote deel van Nederland gevaccineerd. En zitten we niet meer te wachten op maatregelen. Mensen zijn geprikt, en daarmee die mondkapjes beu. Aan de andere kant is daar het kleine deel Nederlanders dat zich niet wil laten vaccineren, en steeds luider zijn afkeer laat horen van het beleid.

Daartussen staat het kabinet nu voor enorme dilemma's: er is geen draagkracht, maar toch moet er iets gebeuren wil de situatie in de ziekenhuizen niet volledig uit de hand lopen. Alleen wordt de weerstand om iets te doen búiten de muren van de ziekenhuizen steeds groter.”

Het geduld van gevaccineerd Nederland met ongevaccineerd Nederland lijkt ook op te raken. Kan de persconferentie van vanavond zo bezien niet ook een bemiddelende functie hebben?

“Je bedoelt, kan Hugo de Jonge ‘de boel bij elkaar houden’? Nou, toen recent de coronapas werd ingevoerd sloeg juist Hugo de Jonge nog hele stevige taal uit over ongevaccineerden. Die waren asociaal en egoïstisch. Dat deed hij in de hoop het vaccinatiepercentage toch wat op te krikken, wat nauwelijks is gelukt. Wil hij consequent zijn moet hij zich dus vanavond weer zo stevig laten horen – maar je kunt je afvragen of dat niet averechts zal uitpakken.”

De maatregelen zijn grotendeels al uitgelekt. Gaan de oplopende cijfers met deze maatregelen tot stilstand gebracht worden?

“Er zijn wel wat experts die daar openlijk aan hebben getwijfeld. En daarnaast – als er, zoals in Amsterdam, niet wordt gehandhaafd op de coronapas, dan kan het kabinet nog zoveel willen – maar dan zal er weinig veranderen.”

De zwembranche heeft zojuist een persbericht verstuurd dat het niet gaan meewerken aan de QR-code. Wat moet je daarmee, als Hugo de Jonge zijnde?

“Het maakt duidelijk dat de rek in de samenleving eruit is. Het maakt het voor hem lastig manoeuvreren.”



Traditiegetrouw is ook nu weer uitgelekt wat er vanavond aangekondigd gaat worden. Is er nog kans op aanvullende maatregelen?

“Weinig. Misschien details. Normaal gesproken lekt zo'n pakket uit, misschien dat er in de loop van vandaag nog wat details worden uitgewerkt, maar ik ga ervanuit dat ze het met dit pakket gaan doen.

Alleen: volgens mij is het kabinet er ook niet gerust op dat dit het virus zal intomen. En er wordt al onderzoek gedaan naar het 2G-beleid: alleen toegang bij genezen of gevaccineerd; dus niet meer met een negatieve test. Ook wordt er gekeken naar de uitbreiding van de QR-pas naar het onderwijs en de werkvloer. Hiervoor is een wetswijziging nodig, daarom wordt er daar nog even pas op de plaats gemaakt. Maar dan is het dus ook de vraag of de Tweede Kamer daarin mee gaat.”

Speelt de kabinetsformatie hier ook nog een rol bij?

“De ChristenUnie heeft destijds tegen de invoering van de coronapas gestemd. Het is een beetje gek dat de formerende partijen een andere lijn hebben dan wat er op dinsdagavonden door een formerende minister en premier wordt aangekondigd. Hoewel: het coronabeleid heeft wel een soort status aparte. Ik denk dan ook niet dat de formatie bij het coronabeleid een hele grote rol speelt.”

