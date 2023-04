Van Ooijen: problemen in de jeugdzorg gaan het hele kabinet aan

De problemen in de jeugdzorg zouden breder in het kabinet moeten resoneren, erkent Maarten van Ooijen (CU) vanavond in een Kamerdebat. De staatssecretaris die verantwoordelijk is voor jeugdzorg startte vorige week een ‘maatschappelijke dialoog’ over de jeugdzorg: hoe komt het dat het aantal jongeren in de jeugdzorg sinds de eeuwwisseling zo enorm is gestegen? En moet hulp aan jongeren in zowel zware als lichte gevallen een zaak van de overheid zijn? “Als er uit deze dialoog blijkt dat de jongerenproblematiek breder is dan de portefeuille van het ministerie van zorg en welzijn, dan moeten we daar als kabinet naar kijken.”

Zoveel steun heeft Van Ooijen uit de coalitie niet ontvangen. Anderhalf jaar geleden raakten zijn onderhandelingen met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg in een impasse. Dit was grotendeels te wijten aan de onwrikbaarheid van het kabinet om Van Ooijen meer financiële ruimte te geven. Deze kwam er maandag alsnog: de bezuinigingen worden twee jaar gepauzeerd. “Zodat gemeenten meer tijd hebben om zich erop voor te bereiden”, aldus de staatssecretaris.

Brede visie op de jeugd

Maar de Nederlandse jeugdzorg uit het slop te trekken is niet alleen een kwestie van geld, is de overtuiging van de Kamer. De parlementariërs vinden dat de dialoog ook moet leiden tot een brede visie op de jeugd. “Het moet gaan over zingeving en gemeenschapszin”, vindt Nicki Pouw-Verweij (JA21). “Kunnen zingeving en sociale cohesie veel problemen niet voorkomen?”, vraagt René Peters (CDA). “Neemt het Rijk niet teveel opvoedtaken over van ouders?”, overweegt Vicky Maeijer (PVV).

“We hebben allemaal onze ideeën over waarom het aantal jongeren in de jeugdzorg groeit”, zegt Ruud Verkuijlen (VVD), “laten we dit wetenschappelijk onderzoeken en beleid maken op die oorzaken.” Volgens Caroline van der Plas (BBB) moet er aandacht zijn voor de hele leefomgeving van jongeren, van wonen, welvaart, zorg tot onderwijs. “De trampoline en het vangnet in onze samenleving zijn weggevallen.”

Praten met betrokkenen

Van Ooijen heeft dinsdag in Utrecht zijn eerste bijeenkomst op de agenda staan, waar hij met betrokkenen praat over de reikwijdte van jeugdzorg. Maar hoe de dialoog uiteindelijk moet leiden tot beleid, weet hij ook niet. “Ik hoop dat wetenschappelijke bureaus van politieke partijen zich er ook over willen buigen.” Voor een allesomvattend wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van het verslechterde mentale welzijn van jongeren voelt hij niet. “De WRR heeft eerder al een analyse gemaakt: het komt door meer echtscheidingen, door prestatiedruk en sociale-mediagebruik en door het problematiseren van opvoeden en opgroeien door ouders.”

Als uit de maatschappelijke dialoog naar voren komt dat Nederland meer inloopplekken in buurthuizen wil, of dat er betere zorg op scholen moet komen, dan wil Van Ooijen daar met zijn collega’s binnen het kabinet over praten. Maar er is meer nodig, vinden sommige Kamerleden. Dat minister Karien van Gennip van sociale zaken een campagne is gestart om vrouwen meer uren te laten werken, vinden zij moeilijk te rijmen met de missie van Van Ooijen voor de jeugd.

Uit de dialoogsessies zullen naar het idee van Van Ooijen straks geen lijstjes komen van wat jeugdzorg wel nog wel wil vergoeden, en wat niet. “Dat is veel te risicovol. Ik verwacht wel dat we keuzes kunnen maken over de vraag wanneer het Rijk verplicht is individuele zorg te verlenen, en wanneer we dat collectief kunnen bieden op bijvoorbeeld een school.” Een wetsvoorstel hierover verwacht hij dit jaar nog niet.

