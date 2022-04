Van Lienden moest 'geknuffeld' worden: kan De Jonge de Kamer vandaag overtuigen van zijn integriteit?

Deemoedig het hoofd buigen voor kritiek is nooit de stijl geweest van Hugo de Jonge. Vooral met kritiek op zijn optreden in de coronacrisis heeft de CDA-minister altijd veel moeite gehad. Dan verdedigde hij zich als een terriër, ongeacht de vraag of dat politiek handig was.

Verontwaardigd schoof hij bijvoorbeeld al eens de conclusies terzijde van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over zijn optreden in de hectische begintijd van corona. Andere politici zouden zo’n rapport waarschijnlijk beleefd accepteren – De Jonge niet. Hij had kritiek terug: de onderzoekers toonden veel te weinig begrip voor de omstandigheden van de coronapandemie.

Appjes openbaar gemaakt

Ook in het zwaarste debat van zijn politieke loopbaan, kiest hij donderdag waarschijnlijk voor een offensieve verdediging. De Jonge is nu minister van volkshuisvesting, maar komt zich in de Tweede Kamer persoonlijk verantwoorden over zijn rol bij de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden.

“Ik heb als toenmalig minister geen verantwoordelijkheid gedragen voor de deal”, houdt de voormalige coronaminister vol aan de vooravond van het debat. Hij wil per se zelf zijn verdediging voeren, al is hij niet langer politiek verantwoordelijk. Staatsrechtelijk is dat zonder precedent.

Als gebaar naar de Tweede Kamer zijn alsnog de apps, telefoongesprekken en mailtjes openbaar gemaakt die hij als coronaminister wisselde met Sywert van Lienden. Uit die vrijgegeven communicatie komt het beeld naar voren van intensief contact. Van Lienden kon rechtstreeks appen met de minister of diens politieke assistent en kreeg antwoord op late uren. Aan zijn ambtenaren gaf De Jonge de opdracht de opdringerige mondkapjes-ondernemer te ‘knuffelen’.

Verkapte dreigementen van Sywert van Lienden

Dat laatste had alles te maken met de last die Van Lienden de overheid bezorgde. De apps bevatten verkapte dreigementen. Als de overheid niet snel op zijn aanbod in zou gaan, zou hij grote aantallen mondkapjes zelf gaan aanbieden aan zorgmedewerkers. De Jonge regelde daarna dat Van Lienden kon gaan onderhandelen met de topambtenaar die de inkoop van mondkapjes organiseerde.

Iets van spijt heeft de voormalige corona minister al betuigd. Achteraf vindt De Jonge dat hij open had moeten zijn over zijn contacten met Van Lienden. Dan had “de verwarring die nu is ontstaan” voorkomen kunnen worden, liet hij de Tweede Kamer woensdag weten. Hij erkent dat hij er als minister onvoldoende op heeft toegezien dat de Kamer het complete beeld kreeg. Dat geldt als een politieke doodzonde.

Dat een minister zich persoonlijk komt verdedigen, is nog niet eerder vertoond. Politiek gesproken is De Jonge niet langer verantwoordelijk voor het coronabeleid en zelfs niet voor de vraag waarom hij destijds als minister de aanzet heeft gegeven voor de mondkapjesdeal. De verantwoordelijkheid ligt bij de huidige VVD-minister Conny Helder van langdurige zorg. Zelf is De Jonge, die in het kabinet van post verschoof, inmiddels verantwoordelijk voor het woonbeleid.

Staatsrechtelijk vreemd

Premier Rutte erkende al dat het “staatsrechtelijk vreemd” is om voormalige ministers naar de Tweede Kamer te roepen. Het maakt het debat er donderdag behoorlijk onvoorspelbaar. Wat als De Jonge niet alle vragen van de Tweede Kamer kan beantwoorden? Komt hij er dan zelf op terug, met een tweede optreden als voormalig minister? Of neemt de huidige minister het verdedigen dan weer over?

Het betekent dat alles in één debat opgelost zal moeten worden, terwijl de vertrouwensvraag op tafel ligt. De PVV zal sowieso een motie van wantrouwen indienen. De grote vraag is of andere oppositiepartijen die gaan steunen.

