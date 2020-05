Van Huffelen moet nog bergen puin ruimen in toeslagenaffaire

Er is waardering van de parlementariërs voor haar inspanning tot nu toe, maar ook grote ergernis dat keer op keer niet alle documenten boven water komen. De vergelijking met het langdurige drama rond de schadeafhandeling in Groningen dringt zich op. “Terwijl we bij het noodpakket aan corona-maatregelen zien dat de overheid het wél snel kan”, aldus PvdA’er Henk Nijboer.

Van Huffelen en haar collega Vijlbrief deden onlangs aangifte tegen de eigen Belastingdienst, vanwege het vermoeden van ambtmisdrijven. Duizenden ouders zijn in een doorgeslagen en mogelijk illegale jacht van de Belastingdienst jarenlang als fraudeur gemangeld.

De Kamer is nu vooral ontevreden over de afhandeling van de compensatie. Tweeduizend ouders krijgen vanaf juli geld terug, maar achtduizend kregen afgelopen week berichtdat zij alsnog geen recht hebben op volledige compensatie, terwijl ze daar wel op rekenden. Hun zaak zou niet zo ernstig zijn als de zogenoemde CAF-11-zaak, waarin al wel schade is vergoed. De CAF-ouders moesten onterecht duizenden euro’s terugbetalen. Zij kwamen op zwarte lijsten en kregen geen enkele mogelijkheid hun onschuld te bewijzen.

Boze kamerleden

SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich hier erg boos over. Veel andere ouders hebben hun dossier nog steeds niet gekregen, ondanks beloftes van het kabinet. Als ze dit al hebben, staat er geen enkel bewijs in dat hen iets te verwijten valt. “Zij zijn in elkaar gebeukt en voor dood achtergelaten in de greppel.” Leijten wil daarom dat de bewijslast wordt omgedraaid. Van Huffelen kon slechts de belofte geven dat dat ouders ‘het voordeel van de twijfel’ krijgen.

Groeiende kritiek is er van de Kamer op oud-minister Donner, die de toeslagenaffaire onderzocht en het kabinet adviseerde. Een “drijfzandadvies”, aldus Leijten. Donner is de architect van de compensatieregeling. Die voorziet in een extra 25 procent bovenop alsnog uitgekeerde toeslagen. Hiervoor komen alleen de ouders in aanmerking die slachtoffer zijn geweest van de “institutionele vooringenomenheid” van de Belastingdienst, in de woorden van Donner.

Maar er is nog een veel grotere groep ouders die zwaar te lijden had onder het ‘alles-of-niets’ karakter van de wetgeving. Wie een foutje maakte of een document niet opstuurde, moest alle uitgekeerde toeslag terugbetalen. Soms van jaren terug. Dat leidde bij zo’n 20.000 ouders tot hoge schulden, faillissementen, huisuitzettingen en ander persoonlijk leed. Door de weigerachtige houding van de Belastingdienst kregen mensen geen gelegenheid de fout te herstellen, sterker, die kregen ze soms niet eens te horen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snel: “Ook die houding zou ik vooringenomen willen noemen.”

Geen klein groepje

Volgens SP’er Leijten heeft Donner (tevens oud-vicevoorzitter van de Raad van State) geen eigen onderzoek gedaan naar ouders die buiten de reeds bekende CAF-zaken vielen. Volgens onderzoekssite Follow the Money is het bovendien niet waar dat slechts een klein groepje jaren geleden wist hoe hard ouders werden getroffen, zoals Donner in zijn advies schreef. Niet alleen in de fraudejacht, maar ook vanwege de draconische uitwerking van de wet zelf.

Daarmee dringt de vraag zich op – ook gisteren tijdens het debat – wat oud-bewindslieden met deze wetenschap deden. De Belastingdienst stuurde al in 2014 een noodsignaal over schrijnende situaties aan toenmalig minister van sociale zaken Lodewijk Asscher (PvdA) en staatssecretaris Eric Wiebes (VVD), verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Maar de wetswijziging waar ze een begin mee maakten, kwam er door allerlei oorzaken niet. Pas in oktober vorig jaar verwees de Raad van State de ‘alles-of-niets-regel’ uit de toeslagenwet naar de prullenbak.

Nu ligt ook deze wetswijziging op het bordje van Alexandra van Huffelen. Maar eerst moet ze van de Kamer die twee andere grote problemen oplossen: snelle genoegdoening voor de ouders en volledige helderheid verschaffen hoe het zover kon komen. Voor een parlementaire enquete naar die laatste vraag is vooralsnog geen Kamermeerderheid.

