Liveblog Notulendebat

Van Huffelen is ‘ongelooflijk trots’ op ambtenaren

(VLNR) Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Geert Wilders (PVV) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de vrijgegeven notulen uit de ministerraad over de toeslagenaffaire. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hieronder een livestream van het debat en lees de belangrijkste updates terug.