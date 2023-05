Van der Plas uit protest niet bij bezoek Zelensky: ‘Onze oorlogsslachtoffers’ gaan voor op 4 mei

Van der Plas noemt het ‘misplaatst’ dat hij uitgerekend op 4 mei, de dag van de Nederlandse dodenherdenking, wordt ontvangen door de Tweede Kamer en het kabinet.

“Er is één dag per jaar dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. Dat moet op 4 mei centraal staan! Niet Zelensky”, schrijft Van der Plas op Twitter, in hoofdletters benadrukkend dat de Nederlandse slachtoffers voorop moeten staan.

De Oekraïense president is donderdag in de ochtend te gast geweest bij de Eerste en Tweede Kamer, waar hij door Kamerleden met applaus is ontvangen. Maar in de aanloop van het zorgvuldig geheim gehouden bezoek maakte BBB-leider Van der Plas bezwaar. Aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp liet zij weten dat zij het bezoek op 4 mei ‘niet gepast vindt’ en de datum ‘ongelukkig’ gekozen. “Ik kom niet”, meldt Van der Plas. Als argument gaf zij ook toen dat “alle aandacht moet uitgaan naar de Néderlandse slachtoffers en de slachtoffers van de Holocaust”.

‘Hoe kun je de plank zo misslaan?’

Ook Geert Wilders is met hetzelfde argument afwezig. “Vandaag op 4 mei gaat het niet over hem”, schrijft hij op Twitter over de Oekraïense president. “Maar over onze eigen nationale dodenherdenking”.

Het wegblijven van Van der Plas maakt veel reacties los. In veel reacties wordt verwezen naar de persoonlijke achtergrond van de Oekraïense president. Zelenksy is Joods. Veel van zijn familieleden zijn vervolgd of vermoord in Oekraïne tijdens de Holocaust.

Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter van de VVD, zegt weinig begrip te hebben voor het wegblijven van de BBB. “Hoe kun je de plank zo misslaan? Natuurlijk is Zelensky welkom”.

